¡Sin agua en CDMX! Lista de colonias afectadas por los cortes hoy; fechas y hora de cuando regresa el servicio

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta interrupciones en el suministro de agua potable durante la jornada de hoy martes 28 de abril de 2026 en diversas alcaldías, por lo que autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, además de administrar el recurso. De acuerdo con reportes oficiales de SEGIAGUA, los cortes de agua impactan en distintas zonas de la capital del país, además de que tendrán tiempos de restablecimiento variables.

¿Qué colonias se quedan sin agua hoy en CDMX?

Una de las zonas afectadas es la colonia Hipódromo Condesa, en donde el suministro de agua potable fue interrumpido durante este martes. Las autoridades informaron que el servicio será restablecido alrededor de las 23:00 horas de hoy, por lo que se trata de una afectación temporal.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizará la sustitución de piezas especiales de 6 pulgadas de diámetro en el cruce de las calles Alfonso Reyes esquina Amatlán en la… pic.twitter.com/u5Ab8IEaSj — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2026

¿Dónde durará más tiempo el corte de agua hoy en CDMX?

En la alcaldía Cuajimalpa, varias colonias presentan una suspensión más prolongada:

La colonia Palo Alto



La colonia Granjas Palo Alto



La colonia Cooperativa Palo Alto



La colonia Granjas



La colonia Lomas de Bezares.



Cabe señalar que en estas zonas, el servicio de agua potable será restablecido hasta el día de mañana miércoles 29 de abril de 2026.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @cuajimalpa_gob:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizará la sustitución de la bomba del pozo Vista Hermosa.



🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las colonias… pic.twitter.com/Y2kpbeQltc — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2026

¿Qué zonas se quedarán sin agua por más días en CDMX?

El corte más extenso se registra en el pueblo de Mixquic, en donde la interrupción del suministro continuará varios días más. De acuerdo con la información oficial, el servicio será restablecido hasta el próximo miércoles 6 de mayo, lo que implica una afectación prolongada para los habitantes de la zona.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el arrancador del Rebombeo Tetelco.



🛠️ Se prevé una interrupción en el servicio de agua potable en el… pic.twitter.com/DjqVS4dUek — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 27, 2026

¿Qué recomiendan las autoridades ante los cortes de agua en CDMX?

Ante estas interrupciones en el suministro de agua, especialistas y autoridades sugieren:



Almacenar agua suficiente para uso básico



Evitar desperdicios



Priorizar actividades esenciales como higiene y alimentación.

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CDMX enfrenta retos en el suministro de agua

Los cortes de agua en la capital son cada vez más frecuentes debido a trabajos de mantenimiento, fugas o problemas en la red hidráulica.

Esto convierte al acceso al agua en un tema prioritario para millones de habitantes. Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿está preparada la Ciudad de México para enfrentar una crisis hídrica a largo plazo?

