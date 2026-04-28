Triple puente y fin de semana largo: Estos son los días que no habrá clases de mayo 2026

Con la proximidad del quinto mes del año, las familias y el personal docente comienzan a planificar sus actividades basándose en los descansos oficiales. Mayo se distingue históricamente por concentrar la mayor cantidad de días que no habrá clases del ciclo escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ratificado las fechas de asueto mediante su programación oficial. Estos periodos de relajación están diseñados para alumnos que cursan desde preescolar hasta secundaria, sin distinción entre planteles públicos o privados incorporados al sistema nacional.

Fecha del primer fin de semana largo de mayo 2026

El ciclo de descansos arranca de forma inmediata con la conmemoración del Día del Trabajo. El viernes 1 de mayo marca el inicio del primer puente del mes, permitiendo que la comunidad escolar se ausente de las aulas durante los días 2 y 3, para retomar las actividades académicas el lunes 4.

No obstante, la pausa será breve, ya que el miércoles 5 de mayo se suspenden labores nuevamente por la Batalla de Puebla. Debido a la cercanía entre estas fechas, se anticipa que diversas familias opten por extender su descanso, sumando un periodo de hasta 5 días de inactividad.

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Es relevante señalar que el 10 de mayo, dedicado al Día de las Madres, figura dentro de las celebraciones del mes, aunque la suspensión oficial de clases más próxima a esa fecha ocurre días después.

El calendario escolar de 185 días asegura que estos festivos afecten de manera uniforme a todos los niveles de educación básica, garantizando equidad en el aprovechamiento de los días feriados.

Segunda mitad del mes: Día del Maestro, Consejo Técnico y cierre del "triple puente"

La siguiente interrupción programada se vincula con el reconocimiento a la labor docente. El tercer fin de semana largo del periodo comenzará el viernes 15 de mayo, en honor al Día del Maestro. Este descanso se prolongará por el sábado 16 y el domingo 17, obligando al regreso a los salones de clase hasta el lunes 18.

Esta fecha es para primaria y secundaria. Finalmente, el mes cerrará con una última pausa de tres días que iniciará el viernes 29 de mayo. A diferencia de los festivos anteriores, este descanso obedece a la realización de la Junta de Consejo Técnico Escolar. Los alumnos disfrutarán del sábado 30 y domingo 31 libres, presentándose a sus respectivas escuelas el lunes 1 de junio.

