Síntomas del golpe de calor y cómo evitarlo ¡Sigue estas recomendaciones!

¡El calor no perdona! y con las temperaturas tan altas que se registran en casi todo el país, más vale prevenir que terminar con un golpe de calor, por eso te decimos cuáles son los síntomas y la forma en que puedes evitar que te dé una insolación que afecte tu bienestar.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el cuerpo humano funciona adedcuadamente a una temperatura de 37 grados centígrados, por lo que cualquier variación importante puede generar complicaciones.

Así, cuando la temperatura de tu cuerpo supera los 38 grados pueden presentarse alteraciones y en casos extremos, arriba de los 40 grados, el riesgo puede ser mortal, especialmente en menores de cinco años y adultos mayores.

¿Qué es un golpe de calor?

¡Cuidado con el termómetro! Según el IMSS, un golpe de calor no es cualquier cosa; es básicamente cuando tu cuerpo "se bloquea" y pierde el control de su propia temperatura.



El sobrecalentamiento: Por estar mucho tiempo bajo el sol o en lugares muy calientes, tu cuerpo puede subir hasta los 40 °C o más. ¡Es una temperatura peligrosísima!



Por estar mucho tiempo bajo el sol o en lugares muy calientes, tu cuerpo puede subir hasta los o más. ¡Es una temperatura peligrosísima! Fallo de sistema: Tus mecanismos naturales, como el sudor, dejan de funcionar. Es como si el motor de un coche se apagara por exceso de calor; si no se enfría pronto, los órganos vitales pueden sufrir daños graves.

Por ello, si sientes que el calor te está ganando, no lo ignores. ¡Busca sombra, refréscate y pide ayuda de inmediato!

Síntomas del golpe de calor

Los síntomas principales de un golpe de calor, son los siguientes:



Confusión o desorientación

Sudoración en exceso y piel caliente

Náuseas o malestar estomacal

Ritmo cardíaco acelerado

Deshidratación

Dolor de cabeza

Zumbido en los oídos

Desmayos, pérdida de conocimiento

Las #OlasDeCalor y las altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor 🌡️🥵. ¿Cómo identificarlo para prevenirlo? Sigue las recomendaciones de @PCUNAM 👇. pic.twitter.com/aVFFSsuPcH — UNAM (@UNAM_MX) April 27, 2026

Recomendaciones para que disfrutes del día sin malestares

Aquí tienes los dos mandamientos de los expertos para evitar un golpe de calor:



¡Agua va!: No esperes a tener sed. Mantén tu botella siempre a mano y prioriza la hidratación constante . Tu cuerpo te lo agradecerá funcionando al 100%.



No esperes a tener sed. Mantén tu botella siempre a mano y prioriza la . Tu cuerpo te lo agradecerá funcionando al 100%. Busca la sombrita: Evita exponerte al sol por mucho tiempo, especialmente en las horas pico. Si no tienes que estar afuera, ¡mejor quédate en lo fresco!

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