¡Atención, cinéfilos! Ya hay fecha para la inauguración de la Cineteca Nacional Chapultepec

La espera ha terminado para los amantes del cine en la CDMX. La nueva Cineteca Nacional Chapultepec está a punto de convertirse en el epicentro cultural del Bosque de Chapultepec, y ya tiene una fecha de apertura oficial y una sorpresa que no te querrás perder. Prepárate para disfrutar del séptimo arte, porque este nuevo recinto cultural abrirá sus puertas al público con funciones gratuitas.

Cineteca Nacional Chapultepec: ¿Cuándo y por qué la apertura es tan importante?

El anuncio se hizo este jueves 14 de agosto, en el marco de la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano. Durante un evento especial, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la inauguración de este recinto, ubicado en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, sería un hito para la cultura.

El evento principal de la inauguración fue la proyección de un ciclo de cine de directoras indígenas, una muestra clara de la misión que tendrá este nuevo espacio: promover la diversidad y la riqueza del cine nacional e internacional.

La Cineteca Chapultepec abre al público el 15 de agosto

¡Conoce los detalles! Aunque la inauguración oficial fue el 14 de agosto, la apertura al público en general se llevará a cabo a partir de mañana, viernes 15 de agosto.

Lo más emocionante es que los visitantes podrán disfrutar de la cartelera de la Cineteca Nacional Chapultepec de forma gratuita durante toda la primera semana después de su apertura. Esta iniciativa busca acercar el cine a todos los capitalinos y celebrar la conclusión de este ambicioso proyecto.

Para brindar una experiencia única a lxs habitantes de la CDMX, la Cineteca Nacional Chapultepec contará con:



✅️ 8 salas de exhibición

✅️ Foro al aire libre

✅️ Restaurante

✅️ Cafetería

✅️ Librería

✅️ Videoteca

✅️ Galería

¿Qué esperar de la cartelera de la Cineteca Chapultepec?

Aunque el ciclo de cine de directoras indígenas fue el punto de partida, se espera que la cartelera regular de la Cineteca de Chapultepec ofrezca una programación variada que incluirá cine de arte, ciclos temáticos, cine de autor y proyecciones de producciones mexicanas. Estas son solo algunas de las películas que los amantes del séptimo arte podrán visualizar:



Kenya, de Gisela Delgadillo

La fórmula del Dr. Funes, de José Buil

La Raya, de Yolanda Cruz

Mamá, de Xun Sero

Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz

Tempestad, de Tatiana Huezo

Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra

Ahí está el detalle, de Juan Bustillo Oro

La mujer murciélago, de René Cardona

El recinto forma parte del megaproyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura. Su ubicación estratégica lo convierte en un nuevo punto de encuentro para los cinéfilos de la ciudad, sumándose a la oferta cultural de una de las zonas más importantes de la capital.