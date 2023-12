De Blackpink hasta RBD, estos fueron los conciertos más emblemáticos en CDMX durante 2023

Este 2023 estuvo repleto de conciertos y festivales encabezados por artistas y bandas que muchos mexicanos esperaron durante mucho tiempo; desde el regreso de “el Sol” y RBD, hasta eventos masivos como el de Taylor Swift y los Fabulosos Cadillacs, la cartelera de shows de la Ciudad de México (CDMX) fue tan grande que bastó para consentir los gustos musicales de la mayoría de los chilangos.

Para cerrar este año lleno de música, gritos, lágrimas y demasiadas emociones, recordemos cuáles fueron los conciertos que más dieron de qué hablar durante los últimos 12 meses en la capital del país.

¿Cuáles fueron los conciertos más importantes en CDMX durante 2023?

Vive Latino: 18 y 19 de marzo

Uno de los festivales más emblemáticos de la Ciudad de México celebró su edición número 23. Este año, el cartel estuvo conformado por algunos artistas y bandas muy queridas por el público tales como León Larregui, Café Tacvba, Carla Morrison, Kinky, Enjambre, Carin León, entre muchos otros.

En cuanto a los actos internacionales, el festival recibió a leyendas como Red Hot Chili Peppers, UB40, The Black Crowes, Paul Oakenfold, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Bunkers y Caligaris.

Billie Eilish: 30 de marzo

Una de las cantantes femeninas más aclamadas y queridas de los últimos años regresó al país después de más de tres años de ausencia para presentarse en el Foro Sol. Muchas y muchos fans esperaron este concierto con ansias, pues este show estaba previsto para realizarse en el 2020 (aunque este se haría en el Palacio de los Deportes); sin embargo, la pandemia de Covid-19 fue la causante de que se cancelara.

Lamentablemente, el concierto que estaba agendado para realizarse el 29 de marzo tuvo que ser pospuesto de última hora debido a que poco antes cayó un diluvio en la CDMX. Fue tan fuerte que por cuestiones de seguridad se dio aviso al público que ya se encontraba presente en el Foro Sol que el concierto cambiaría de fecha.

Sin embargo, Billie y su hermano Finneas no quisieron defraudar a su público, por lo que salieron a tocar unos cuantos temas en acústico para que no pareciera que todo había sido una pérdida de tiempo.

Afortunadamente, el concierto de Billie pudo llevarse a cabo con normalidad al día siguiente. Esta vez, el clima ya no fue impedimento para que el concierto se pospusiera una vez más.

Blackpink: 26 y 27 de abril

Las agrupaciones de k-pop dieron mucho de qué hablar en 2023, sobre todo porque algunas de ellas visitaron nuestro país. El concierto más esperado de este género fue el de Blackpink, agrupación conformada por varias cantantes surcoreanas. El éxito de estas jóvenes ha sido tal que llenaron el Foro Sol en dos fechas.

Durante ambas fechas, las y los fans de esta agrupación pudieron disfrutar de una producción llena de coreografías de otro nivel, además de algunos temas que han sido todo un éxito en los últimos años.

Rosalía: 28 de abril

Luego de presentarse con éxito el año pasado en el Auditorio Nacional con dos fechas agotadas y este año en un festival, Rosalía realizó una presentación gratuita para sus fans en la plancha del Zócalo de la CDMX.

En poco más de una hora de show, la intérprete española deleitó al público mexicano con varios de sus temas más exitosos, además de contar con bailarines que le añadieron un toque especial a la velada.

Imagine Dragons: 17 de mayo

Luego de que la banda cancelara tres presentaciones que tenían previstas realizar a principios de noviembre de 2022, finalmente lograron presentarse en mayo de este año, sólo que ahora el concierto se realizaría en el Foro Sol, por lo que ya sólo se realizó en una fecha.

La agrupación logró llenar con éxito el recinto y, además, complació a sus seguidores, quienes tras una larga espera pudieron disfrutar del que, para algunos, fue uno de los mejores conciertos del año.

Los Fabulosos Cadillacs: 3 de junio

Una de las agrupaciones más aclamadas y queridas de Argentina realizó un show histórico en la plancha del Zócalo de la CDMX. En hora y media, la banda conformada por Vicentico y compañía logró deleitar a las más de 300 mil personas que se encontraban en el lugar.

Sin duda alguna, este concierto rompió un récord histórico en cuanto a audiencia convocada en un concierto del Zócalo, pues superó por mucho al poder de convocatoria que tuvieron artistas como Roger Waters, Paul McCartney y Justin Bieber en el mismo lugar.

Ante 300 mil personas, la legendaria agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs (@lfcoficial) hizo gala de sus más memorables éxitos como “Matador”, “Mal bicho”, “Vasos vacíos”, entre muchos más, esta noche en un emocionante concierto en el Zócalo.@GobCDMX @Claudiashein pic.twitter.com/6Ib7ql4Jhy — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 4, 2023

Taylor Swift: 24, 25, 26 y 27 de agosto

Tras muchos años de espera y muchas peticiones, la artista musical más importante de la actualidad finalmente visitó México para ofrecer no una ni dos, sino cuatro fechas en el Foro Sol.

Sin embargo, la venta de boletos fue todo un reto desde el principio, pues cuando se anunció su visita a México se mencionó que para adquirir los boletos se haría un sorteo en el que se seleccionaría a la gente que podría comprar sus accesos. Debido a esto, no todos los fans lograron verla.

Fuera de eso, los cuatro conciertos fueron un éxito rotundo, en el que la cantante interpretó las canciones que forman parte de toda su trayectoria musical.

Depeche Mode: 21, 23 y 25 de septiembre

Luego de más de cinco años de ausencia, una de las agrupaciones británicas más exitosas de todos los tiempos regresó a la Ciudad de México para promocionar su más reciente álbum. Tras el fallecimiento de Andy Fletcher, quien fuera miembro fundador de la agrupación, la incertidumbre de ver una vez más a Depeche Mode preocupó a los fans.

Sin embargo, el ahora dueto regresó a México para ofrecer tres noches de conciertos donde deleitaron al público con temas emblemáticos como “Enjoy the Silence” y “Personal Jesus”. Además de ello, los fans mencionaron que las tres fechas estuvieron llenas de melancolía y mucha emotividad.

The Weeknd: 29 y 30 de septiembre

Tras una larga espera, The Weeknd regresó a la Ciudad de México para ofrecer dos noches en el Foro Sol, las cuales estuvieron llenas de hitazos que se han convertido en emblemas del pop contemporáneo.

Con una producción de primer nivel, el músico estadounidense complació a sus más grandes fans, quienes disfrutaron de canciones como “Blinding Lights” y “Heartless”.

Arctic Monkeys: 6 y 7 de octubre

Luego de su presentación en el Corona Capital de 2022, una de las agrupaciones británicas más aclamadas de los últimos años no tardó ni siquiera un año en regresar a tierras aztecas. Alex Turner y compañía ofrecieron dos fechas en el Foro Sol donde presentaron canciones de su más reciente material discográfico, además de varios temas que han acompañado a la banda durante casi dos décadas.

La agrupación sorprendió a sus más grandes fans luego de que tocaran temas como “Fluorescent Adolescent” y “Mardy Bum”, los cuales no suelen tocar en vivo muy a menudo. Algunos de los que asistieron mencionaron que han sido las mejores presentaciones que ha realizado la banda en el país hasta el momento.

Swedish House Mafia: 29 de octubre

Uno de los conciertos que se creía que sería uno de los más grandes desastres del año terminó siendo un espectáculo increíble para los amantes de la electrónica. La agrupación de DJs conformada por Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello hizo estallar la explanada del Estadio Azteca con un show lleno de pirotecnia y luces láser.

A pesar de que las cuestiones de logística fueron descritas como pésimas por quienes asistieron, el espectáculo ofrecido por el legendario trío bastó para olvidar todo eso. Luego de varios años de ausencia, Swedish House Mafia regresó al país para complacer a sus fans.

Peso Pluma: 11 de noviembre

Los corridos tumbados han sido uno de los géneros musicales más importantes de la actualidad tanto en México como en el mundo. Por eso, era necesario que uno de sus exponentes más importantes se presentara en el Foro Sol.

Peso Pluma realizó un concierto ante casi 60 mil personas, quienes cantaron algunos de los temas más escuchados en la actualidad. La Doble P no decepcionó a su público más fiel.

Paul McCartney: 14 y 16 de noviembre

El legendario bajista de The Beatles regresó a la capital del país luego de seis años de ausencia para tocar los temas más icónicos del cuarteto de Liverpool, de Wings y de su carrera como solista.

A pesar de contar con 81 años de edad, el músico británico se aventó ni más ni menos que más de dos horas de concierto en ambas fechas. El Foro Sol retumbó con temas como “Hey Jude” y “Let It Be”.

Corona Capital: 17, 18 y 19 de noviembre

Qué mejor forma de cerrar el año que con uno de los festivales más importantes de México y de Latinoamérica. El Corona Capital celebró su edición número 13 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con tres días llenos de músicos y bandas internacionales.

Durante ese fin de semana, los asistentes pudieron ver a leyendas como The Cure, Pulp, Blur, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Arcade Fire, Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, entre muchos otros.

Luis Miguel: 21, 22, 24, 25, 27, 28 de noviembre y 20 de diciembre

Después de una larga espera, “el Sol” volvió a brillar en nuestro país con siete fechas en la Arena CDMX. Luego de su gira del 2018, Luis Miguel finalmente regresó para realizar una gira mundial; por supuesto, México no podía quedarse sin el regreso de este icónico intérprete.

El público mexicano pudo cantar varias de sus canciones más conocidas, las cuales han estado arraigadas a la cultura popular en México durante varias décadas. Los boletos para estos shows se agotaron tan rápido que tuvieron que abrir más fechas para finales del próximo año.

Coca Cola Flow Fest: 25 y 26 de noviembre

Los fans del reguetón no podían quedarse atrás, por lo que el Flow Fest se realizó una vez más para aquellos apasionados de la música urbana. En su segunda edición de dos días, el festival estuvo encabezado por grandes del género como Wisin & Yandel y Maluma.

Además de ellos, el público pudo disfrutar de otros artistas como Feid, Danny Ocean, Ozuna, Tego Calderón, Piso 21, Young Miko, Quevedo, Manuel Turizo, entre varios representantes del género, tanto clásicos como actuales.

RBD: 30 de noviembre; 1, 2, 3, 16, 17 y 21 de diciembre

Luego de que una de las agrupaciones de pop en español más emblemáticas de la década de los 2000 se separara en el 2009, muchos deseaban que se lle vara a cabo un reencuentro. Después de muchos años de espera, las voces de los fans fueron escuchadas y en el 2023 RBD regresó con la mayoría de sus integrantes para siete conciertos en la capital del país.

Las primeras seis fechas se realizaron en el Foro Sol, mientras que la última se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Todas las fechas se agotaron de inmediato, lo cual era de esperarse, pues tuvo que pasar más de una década para que el esperado regreso se realizara.

Y así, concluyó uno de los años en que más conciertos se realizaron en el país. Esperemos que el próximo año sea igual de bueno o hasta mejor, con el regreso de Madonna, Metallica, Morrissey y muchos otros más.