¿Sin vasos vacíos? Los Fabulosos Cadillacs rompen récord de asistencia al Zócalo de la CDMX

El concierto brindado por el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs rompió un récord de asistencia a este tipo de presentaciones realizadas en el Zócalo de la capital del país, de acuerdo con lo informado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina destacó que 300 mil personas acudieron a la presentación de la agrupación que interpreta éxitos como “Matador” y “Vasos vacíos”. Señaló que, a pesar de la gran cantidad de asistentes, las autoridades reportaron saldo blanco.

Ante 300 mil personas, la legendaria agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs (@lfcoficial) hizo gala de sus más memorables éxitos como “Matador”, “Mal bicho”, “Vasos vacíos”, entre muchos más, esta noche en un emocionante concierto en el Zócalo.@GobCDMX @Claudiashein pic.twitter.com/6Ib7ql4Jhy — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 4, 2023

“El día de ayer fuer algo impresionante este Zócalo. Estuvieron todas las calles aledañas completamente llenas. 300 mil personas escuchando a Los Fabulosos Cadillacs. Quiero primero que nada, agradecerles a todos los asistentes. Realmente se portaron de 10. Hubo saldo blanco y de verdad, un enorme agradecimiento. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible”, afirmó Sheinbaum Pardo en un video compartido en su cuenta de Twitter.

La jefa de gobierno agregó que este tipo de conciertos generan una gran derrama económica a la capital del país. Señaló que la cifra estimada es de 980 millones de pesos por los servicios y productos brindados en los alrededores de la Plaza de la Constitución debido a este evento.

Sheinbaum Pardo también extendió sus agradecimientos al personal de limpia que se encargó de barrer el Centro Histórico y dejarlo limpio “para los visitantes de este domingo 4 de junio”.

Quiero contarles que el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo fue algo impresionante.



Gracias nuevamente a los asistentes, se portaron de 10; y otra buena noticia, de acuerdo con cálculos de la @SedecoCDMX el concierto generó una derrama económica de cerca de 980… pic.twitter.com/fmV6yMRrul — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 4, 2023

Otros artistas con mayor asistencia a conciertos en el Zócalo

Cabe recordar que Grupo Firme, que brindó un concierto el 25 de septiembre de 2022, tuvo 280 mil asistentes a su presentación. Mientras que el concierto anterior al de Los Fabulosos Cadillacs, el de la cantante española Rosalía, congregó a 160 mil seguidores en la Plancha del Zócalo.

Otros artistas que han llenado la Plaza de la Constitución son Paul McCartney, quien alcanzó a reunir a 200 mil personas en 2012, mientras que ese mismo año, el cantante canadiense Justin Bieber igualó la cifra. Por su parte, Roger Waters, líder de la banda Pink Floyd, tuvo la misma cantidad de asistentes en 2016.

