En estos países las mascotas son consideradas miembros de la familia

Hay muchos países en los que los animales son considerados como parte de la familia y se les brinda protección y cuidado. Algunos ejemplos de estos países son Estados Unidos, donde muchas personas consideran a sus mascotas como miembros de la familia y les brindan cuidado y protección. Ahí existen leyes de bienestar animal en cada estado que buscan garantizar el trato adecuado a los animales.

En Reino Unido también se considera a las mascotas como parte de la familia. Existen leyes para proteger el bienestar de los animales y se promueve la adopción de mascotas en lugar de la compra. Por su parte Alemania es conocida por tener una legislación muy estricta en cuanto al bienestar animal. Los animales son considerados como seres sensibles y se les brinda protección legal. Además, existen leyes que prohíben la crueldad hacia los animales y promueven su bienestar.

Los Países Bajos también son conocidos por su legislación avanzada en materia de bienestar animal. Se considera a los animales como seres que sienten y se les brinda protección legal. Además, hay fuertes regulaciones para la cría y comercio de animales.

Australia es otro de los países que tiene leyes de protección animal y bienestar muy estrictas. Se considera a los animales como miembros de la familia en muchos hogares, y hay organizaciones y leyes dedicadas a su protección.

Casos específicos de España y México

En España los animales dejaron de ser considerados como cosas a efectos legales y ahora son un miembro más en su familia. España es de las naciones más recientes de Europa que también reconocen a los animales como seres sintientes, entre ellos Francia (2015), Alemania (1990), Suiza (2003), Bélgica (2009), Austria (1986) y Portugal (2017). Fuera de la Unión Europea encontramos normas parecidas en Canadá y Nueva Zelanda.

Uno de los aspectos de esta norma que más llamó la atención es que en España regula la custodia compartida de los animales de compañía en caso de que una pareja se divorcie o se separe. Los tribunales de familia deben tener en cuenta tanto el bienestar del animal como las necesidades de la familia a la hora de decidir quién cuida cualquier animal doméstico, ya sea un perro, gato, tortuga o pájaro. El juez podrá llegar a determinar la participación de los cónyuges en la manutención de la mascota y su cuidado.

La norma protege a los animales de ser embargadas e hipotecadas, abandonadas, o de que se les cause sufrimiento o dolor. No se podrá utilizarlas como herramienta en la violencia de género e incorpora que pueda disponerse de ellas por testamento. Si el fallecido no deja por escrito su voluntad los animales serán para el familiar que los reclame.

En México, Los animales de compañía, como perros y gatos, pueden formar parte de la familia, ante las nuevas condiciones sociales y culturales en México y el mundo, así lo determinó el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que dieron la razón a un mujer que solicitó un amparo para instalar un albergue para canes en su casa.

Además en la Ciudad de méxico también se implementó un curp para animales o mascotas que puede sacarse de forma gratuita mediante inernet. El objetivo principal del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es tener un récord oficial sobre quiénes son los dueños legales y responsables de los perros y gatos que habitan en la Ciudad de México.

Animales que han heredado fortunas

Choupette, la gata mimada y esponjosa del difunto diseñador Karl Lagerfeld , es una estrella por derecho propio. La Birmin blanca con sus propias doncellas, guardaespaldas, portabebés Louis Vuitton personalizados, cuencos de plata y un estilo de vida de la alta sociedad. También tenía sus propias joyas y niñeras. Su cuidadora más destacada fue Françoise Caçote, a quien Lagerfeld dejó Choupette.

El modisto alemán dejó entre 300 y 800 millones de euros en un testamento con nueve beneficiarios, entre ellos su muso Baptiste Giabiconi, su amiga Carolina de Mónaco y su gata, Choupette.

Otros animales afortunados fueron los perro de la reina Isabel. Tras la muerte de la monarca, los duques de York, Andrés (hijo de Isabel II) y su exmujer, Sarah Ferguson se hicieron cargo de las mascotas que ellos mismos le regalaron.