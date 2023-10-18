¡Brutal ataque! Estudiante apuñala a su compañero de clase justo afuera de su casa en Puebla

Estudiante apuñala a su compañero de clase justo afuera de su casa en la capital del estado de Puebla, todo quedó captado en video. La imágenes que han causado indignación y gran revuelo en redes sociales, muestran el momento justo en que un alumno de la UDAL (Universidad América Latina), apuñala a uno de sus compañero de clase.

Este brutal ataque se efectuó a plena luz del día y justo en las afueras de la casa del estudiante agredido que fue identificado como Santiago, un jovencito de tan solo 17 años de edad, quien se encuentra en estado crítico luego de haber sido apuñalado por su presunto acosador escolar. Respecto al agresor, identificación como Salomón “N”, quien es compañero de Santiago en la escuela UDAL, en donde presumiblemente le habría atormentado en un aparente caso de discriminación racial.

Captan BRUTAL momento en el que estudiante de la UDAL apuñala a su compañero Santiago pic.twitter.com/irUYSqF39E — Puebla (@PueblaenLinea) October 17, 2023

Este brutal ataque ocurrió durante la tarde del pasado viernes 13 de octubre 2023 cuando Salomón “N” esperó durante varios minutos hasta que Santiago salió de su casa en la capital de Puebla.

En el video que se hizo viral en las redes sociales, se muestra como el presunto agresor le clava una navaja a su víctima en diversas ocasiones mientras que lo amenazaba de muerte para posteriormente escapar del lugar del ataque. Cabe señalar que más personas se encontraban en la vía pública pero prácticamente ninguna se dio cuenta del momento de la agresión y ninguno pudo detener a Salomón.

El jovencito de 17 años que fue apuñalado en diversas ocasiones por parte de uno de sus compañeros de clase, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona en donde de inmediato fue intervenido quirúrgicamente debido a que algunas de las heridas que le provocaron con la navaja, se incrustaron muy cerca de sus órganos vitales.

#Ahora 🔴 || Ellos son los jóvenes que presuntamente agredieron a #Santiago Zayas, estudiantes de 17 años de la prepa #UDAL #Puebla.



Era víctima de #discriminación y acoso escolar debido a su color de piel y lo atacaron frente a su casa en #Bugambilias con un arma blanca. pic.twitter.com/3NpHtfOZbs — Mariana C. López (@Mariana_CLopez) October 17, 2023

Joven apuñalado tras aparente caso de discriminación

Algunos de los amigos de Santiago y compañeros de la Universidad América Latina han señalado que desde hace muchos meses, Salomón “N” ha sido el presunto acosador de Santiago en un aparente caso de discriminación y violencia en contra del jovencito debido a su descendencia afroamericana.

Hasta el momento, la Universidad América Latina (UDAL) en donde estudian tanto el agresor como el jovencito agredido, no se ha pronunciado al respecto de este brutal ataque. Respecto a la familia de Santiago, ya promovió una denuncia formal en contra de Salomón “N”, además de que le piden a las autoridades del estado de Puebla que detengan de manera inmediata a Salomón “N”, el presunto agresor debido a que significa un riesgo para la sociedad y con la finalidad de que se haga justicia.

La mamá de Santiago fue la que levantó la denuncia correspondiente. La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que el caso fue turnado a la Unidad Especializada en Justicia para adolescentes.