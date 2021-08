VIDEO: Estudiante de derecho pide a maestro no ejercer presión

Un estudiante de derecho se hizo viral en redes sociales por confrontar a su maestro ante la supuesta presión que este ejerce sobre él y sus compañeros para participar en clase.

El alumno, identificado como Alex García, fue grabado por uno de sus compañeros de clase durante la sesión en línea de la licenciatura cuando expresaba a su maestro que no podía participar, porque no se sentía en “confianza”.

El estudiante de derecho dijo que él suele ser participativo en clases, pero con una semana de conocer al profesor y entrar a su sesión, no podía expresarse por la presión que ejerce sobre los demás.

El joven dijo que no le gustaba su clase y que no podía pensar al momento en el que se le preguntaba algo para participar, dejando su mente “totalmente en blanco” a lo que el maestro le respondió que más bien al estudiante de derecho no le gusta la presión y que no “acepta que absolutamente nadie le pregunte”.

Estudiante de derecho abre debate en redes

Por último, Alex García respondió que al contrario, que a él le gustan los profesores estrictos y que es un alumno con buenas calificaciones y sus compañeros saben lo “buen estudiante que es”.

Los usuarios de redes sociales hicieron comentarios a favor y en contra del video que se difundió en redes sociales, algunos mostraron estar de acuerdo con el profesor, asegurando que la presión en la vida laboral es mucho mayor.

Mientras que otros usuarios dijeron que el estudiante de derecho expresó cómo se siente emocionalmente y que ello no significa que sea un mal alumno o con poca resiliencia al estrés, sino que cuida su salud mental.

#VideoViral 📹

Estudiante de #Derecho reclama a profesor por su forma de enseñar y se hace viral🧑‍⚖️

"Con usted no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace" 😳 pic.twitter.com/e3Gc6HVYqs — Anonymous Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) August 28, 2021