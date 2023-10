Estudiantes del CCH Azcapotzalco viven secuestro exprés y asalto en transporte

Momentos de pánico e incertidumbre vivieron estudiantes del CCH Azcapotzalco cuando viajaban en una unidad de transporte escolar en donde fueron víctimas de un secuestro exprés y robo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cuando se dirigían al Colegio de Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los delincuentes los despojaron de sus celulares y dinero y luego del robo, los menores de edad fueron localizados por la policía local sobre la lateral de la autopista México-Querétaro, a la altura del paraje conocido como “Las Conchitas”.

Todos los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Comisaría donde fueron valorados, ninguno presentó lesiones.

Entregan a estudiantes del CCH Azcapotzalco a sus padres

Los estudiantes de preparatoria fuero entregados a sus familiares en la Comisaría de Cuautitlán Izcalli, algunos de ellos abrazaron a sus padres después de la traumática experiencia.

Minutos antes, estos nueve jóvenes de entre 15 y 17 años que se dirigían al CCH Azcapotzalco, fueron asaltados por tres sujetos que abordaron la unidad escolar en la colonia Cofradía.

Uno de los menores aviso a su mamá del atraco por medio de mensaje.

Penélope Becerra, del área de Atención a Víctimas de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli relató que “se recibe la primera solicitud para el apoyo mediante un mensaje porque uno de los chicos que va abordó de la camioneta hace contacto con el familiar y le informa que están siendo asaltados y trasladados en la camioneta sin saber hacia dónde”.

Los asaltantes iban armados y les robaron teléfonos celulares y dinero, la camioneta avanzó 8 kilómetros junto con los estudiantes.

A la altura del paraje conocido como “La Conchita”, donde la unidad de transporte escolar hizo alto total, bajaron a los estudiantes y al conductor del vehículo, los obligaron a meterse entre la maleza mientras los delincuentes escapaban.

Una de las madres de los estudiantes relató: “Les dijeron que tenían que permanecer 20 minutos ahí, que no hicieran ruidos, que no llamarán la atención y que no podían salirse de ese lugar en 20 minutos porque había gente de ellos vigilándolos”.

Al lugar lugar llegaron policías municipales para su resguardo, mientras que los estudiantes no presentaron ningún tipo de lesión; tres de ellos iniciaron su denuncia ante la Fiscalía del Estado de México. En tanto, los ladrones -de quienes nada se sabe- también se llevaron el vehículo escolar.