Eran estudiantes de la UAEM: Sujetos armados disparan contra tres jóvenes y asesinan a dos en Cuernavaca, Morelos

Fue durante la noche del pasado sábado 26 de septiembre que las autoridades tuvieron que atender un llamado de emergencia debido a que menores de edad resultaron heridos en calles del estado de Morelos. Los jóvenes fueron atacados a balazos en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, donde dos de ellos fallecieron y uno terminó lesionado; se dice que los que perdieron la vida serían estudiantes de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, UAEM.

Esto es lo que se sabe del ataque y lo que dijeron las autoridades al respecto.

Así atacaron a los estudiantes de la UAEM

Alrededor de las 20:10 horas del sábado, los jóvenes estaban sobre la banqueta de la colonia Chulavista.

Según lo que dijeron testigos y lo que se sabe hasta ahora es que sujetos que pasaron por la zona dispararon directamente contra el grupo de jóvenes desde un vehículo, para luego darse a la fuga.

Asesinan a dos jóvenes estudiantes en Morelos

Elementos de emergencia y paramédicos llegaron al lugar para dar la atención médica, pero confirmaron que dos de las víctimas ya no tenían signos vitales.

El tercer joven, que resultó herido durante la balacera, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir la atención necesaria.

Ambas víctimas pertenecían a la UAEM

Las dos víctimas que fallecieron fueron identificadas como alumnos de la comunidad de la UAEM, específicamente de la Preparatoria número 2 “Antonio L. Mora del Castillo”.

Respecto a sus identidades, se sabe que los menores de edad serían Christian Shamed y Gael; Christian tenía 17 años.

Fiscalía de Morelos lanza comunicado sobre jóvenes asesinados

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, junto con la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, llegaron a la escena para procesar el lugar y hacer el levantamiento de los cuerpos.

Autoridades estatales comentaron que van a mantener abiertas las líneas de investigación para saber el paradero de los agresores y qué fue lo que provocó el ataque armado en el municipio de Cuernavaca.