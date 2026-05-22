¿Con plaga o no crece? Así es el primer hospital de plantas en México

Las plantas ya no solo se riegan y se cuidan en casa: ahora también pueden “ir al médico”. En México, abrió el primer hospital de plantas de América Latina, un espacio especializado donde expertos diagnostican problemas desde plagas hasta falta de crecimiento.

Esta innovadora propuesta busca rescatar desde pequeñas macetas hasta grandes especies, ofreciendo tratamientos que van desde revisiones básicas hasta cuidados intensivos para devolverles la vida.

Doctores de plantas; así funciona este hospital

En México, el cuidado de las plantas ha dado un paso inusual pero necesario con la creación del primer hospital y centro de conservación de plantas en América Latina.

Este espacio recibe especies enfermas o afectadas por plagas, donde especialistas analizan cada caso para identificar el problema y aplicar el tratamiento adecuado.

Desde plantas carnívoras hasta orquídeas, monstera y marimos algas japonesas conocidas como “espíritus del mar”, son atendidas en un entorno que incluso cuenta con quirófano.

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La iniciativa fue impulsada por el biólogo, médico veterinario y ambientólogo Juan Jorge Avilés, con el objetivo de promover la educación ambiental y generar conciencia sobre la importancia de las plantas, consideradas la base de los ecosistemas.

En este lugar no solo se brinda diagnóstico, control de plagas y trasplantes, sino también capacitación para ciudadanos y profesionistas interesados en aprender a cuidarlas correctamente.

El hospital es dirigido por Marisol, quien desde pequeña desarrolló una conexión especial con las plantas, lo que la llevó a dedicarse por completo a su cuidado.

Hospital de plantas preserva especies como camaleones, tortugas y ajolotes

Además, en este espacio también se preservan especies como camaleones, tortugas y ajolotes, estos últimos endémicos de Xochimilco y en riesgo de extinción.

Actualmente, el proyecto capacita a más de mil 500 personas cada mes y busca expandirse con la creación de una licenciatura en educación ambiental.

Ubicado en la colonia Nativitas en la Ciudad de México (CDMX), este hospital abre sus puertas al público interesado en aprender y atender sus plantas, bajo una premisa clara: no se puede cuidar lo que no se conoce.

México, con más de 24 mil especies de plantas, encuentra en este lugar un esfuerzo por proteger y valorar su riqueza natural.