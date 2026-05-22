México espera tormentas y granizadas este viernes: estados donde pronostican lluvias fuertes

El clima en México volverá a registrar cambios bruscos este viernes 22 de mayo, ya que la onda de calor afectará gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados, pero también se prevén fuertes lluvias y hasta granizadas.

Esto se debe a la combinación de humedad, una inestabilidad atmosférica y una línea seca sobre el norte del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fuertes lluvias: ¿en qué estados de México lloverá este 22 de mayo?

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más intensas se concentrarán en Oaxaca y Chiapas, principalmente en zonas del centro, sur y sureste de ambas entidades, a pesar de que la Onda Tropical Número 1 se disipará del país.



Lluvias torrenciales (50 a 75 mm): Puebla (sur), Oaxaca (noroeste, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).

Puebla (sur), Oaxaca (noroeste, centro y sur) y Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste), Nuevo León (centro, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Veracruz (centro), Tlaxcala y Guerrero (este).

Coahuila (este y noreste), Nuevo León (centro, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Veracruz (centro), Tlaxcala y Guerrero (este). Chubascos (5 a 25 mm) : Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

¡Ojo! Además de las lluvias, el SMN advirtió sobre la posible formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se pronostican #lluvias fuertes para la tarde y noche en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y anticipa riesgos.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MrMzrrvcwA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 21, 2026

Ola de calor en México afectará a 13 estados este viernes

Aunque llegarán lluvias muy fuertes, el ambiente caluroso seguirá presente en buena parte del territorio nacional. Entre los estados más afectados son:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

: Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

En otras zonas del norte y sureste del país, el termómetro marcará entre 35 y 40 grados, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar actividades bajo el sol y no exponerse durante las horas más críticas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

¡Toda la semana con lluvias! Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se espera una tarde con cielo nublado, lluvias a chubascos y posibles tormentas eléctricas.

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región. Por la tarde, ambiente cálido, pero el clima se irá descomponiendo conforme avance la noche.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para el Edomex se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C.