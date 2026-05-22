Las 11 acciones por las que te cancelan el examen de la UNAM de ingreso a licenciatura aunque tengas puntaje perfecto

Si estás a punto de presentar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debes saber que este año, la Máxima Casa de Estudios estableció nuevas reglas para evitar irregularidades.

En caso de que se compruebe que el alumno cometió alguna de estas faltas, se podría cancelar el examen del aspirante, y quedar fuera del proceso de selección 2026-2027.

Razones por las que cancelan el examen de la UNAM

Debido a que este año el examen de admisión será completamente en línea, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) implementó nuevas medidas para garantizar que el proceso sea seguro y justo para los futuros universitarios.

Entre las diversas prácticas que pueden derivar en la cancelación inmediata está la suplantación de identidad, es decir, cuando otra persona presenta el examen en lugar del aspirante registrado. Entre otras restricciones se encuentran:



Prohibido hablar o interactuar con otras personas al momento de la prueba.

Compartir información del examen en redes sociales, chats o grupos.

Utilizar dispositivos electrónicos no permitidos como celulares, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, cámaras o calculadoras.

Prohibido cubrirse el rostro con gorras, lentes oscuros, cubrebocas o cabello

Desvíar constantemente la mirada de la pantalla

Leer las preguntas en voz alta

Que el aspirante salga del campo de visión de la cámara sin autorización

Tener bloqueado el micrófono o la cámara

Tomar foto o copiar preguntas del examen

Usa acordeones, libros o cuadernos

La UNAM aclaró que el sistema utiliza inteligencia artificial para detectar irregularidades; sin embargo, la cancelación no es inmediata, por lo que el alumno puede perder su lugar incluso después de que comience el ciclo escolar.

¿Cuántos aciertos hay que sacar en el examen para entrar a la UNAM?

El examen de ingreso a licenciatura de la UNAM consta de 120 preguntas y los lugares se asignan del puntaje más alto al más bajo, dependiendo de la demanda de cada carrera, así como de cada plantel.

Por ello, no existe un número fijo de aciertos para ingresar, ya que cada año cambia el puntaje mínimo requeridomsegún la carrera. A continuación te compartimos algunos puntajes, con base en años anteriores:



Médico Cirujano – 114 aciertos

Actuaría – 109 aciertos

Ciencias de la Computación – 109 aciertos

Psicología – 107 aciertos

Física – 104 aciertos

Arquitectura – 96 aciertos

Biología – 95 aciertos

Química de Alimentos – 91 aciertos

Contaduría – 86 aciertos

Antropología- 78 aciertos

En contraste, algunas licenciaturas con menor demanda han solicitado menos de 50 aciertos, como Geociencias en la ENES Morelia. Para más detalles, puedes consultar en la siguiente liga los puntajes de otras carreras.

¿Cuándo es el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026?

¡Ya casi! La UNAM aplicará el examen en línea del 23 de mayo al 10 de junio de 2026, en la fecha y horario asignados a cada aspirante.

Pero antes, los estudiantes deberán realizar un simulador obligatorio para comprobar que su equipo de cómputo, cámara y micrófono funcionan correctamente.

En caso de no hacerlo a tiempo, la institución podrá cancelar la aplicación, aun cuando el aspirante haya pagado a tiempo. Por ello, la universidad recomendó revisar con anticipación todos los requisitos técnicos.