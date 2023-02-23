¿Qué se necesita para estudiar en Francia? Así puedes obtener la visa

Una visa o visado es una autorización condicionada que otorga un país a un ciudadano extranjero, para entrar y permanecer temporalmente dentro de su territorio. En Francia los ciudadanos mexicanos no necesitan visa de corta estancia, por lo que pueden permanecer hasta 90 días cada 6 meses sin este documento. Pero en caso de desear estudiar en el país de Europa, se deberá completar con una serie de requisitos.

Francia es uno de los países más solicitados para estudiar por los múltiples beneficios que ofrece a sus estudiantes, como, descuentos en museos, tiendas de autoservicio y hasta transporte público, así como la ayuda social y de planificación familiar.

Pese a que para visitar Francia no se necesita una visa, si se planea permanecer un periodo más allá de 90 días o seis meses, para realizar actividades como estudiar, el país ofrece diferentes opciones para expedir este documento. El precio dependerá de la elección que cada visitante necesite.

Requisitos para obtener la visa de estudiante en Francia:

De acuerdo con la Embajada de Francia, los requisitos para obtener el visado de estudiante dentro de su territorio son los siguientes:



Tener más de 18 años cumplidos.

Haber elegido su formación o programa de estudios a través de los autorizados por el país en: Campus France.

Ser aceptado por un establecimiento de enseñanza superior.

Las modalidades de inscripción dependerán del programa, así como país en que se oferten. En el caso de México se encuentra sujeto a "Etudes en France" o Estudios en Francia (EEF), en el que los solicitantes cuentan con las facilidades para obtener el visado con base a su nacionalidad.

Para estudiar en Francia se requiere una visa dependiendo del programa académico de elección.|Pexels

¿Cuánto cuesta la visa para estudiantes en Francia?

El costo de la visa para estudiantes en Francia dependerá de si se encuentra o no al programa (EEF), así como el tiempo de duración del programa académico de elección. Por ejemplo:



Para llevar a cabo una formación inferior a 3 meses , se le expedirá un visado de corta duración

, se le expedirá un visado de corta duración Una formación superior a 3 meses y de hasta 6 meses , se le expedirá un visado de larga duración, que no requerirá ningún trámite a su llegada a Francia;

, se le expedirá un visado de larga duración, que no requerirá ningún trámite a su llegada a Francia; Un programa superior a 6 meses , se le expedirá un visado de larga duración equivalente a un título de estancia que estará sujeto a la realización de ciertos trámites administrativos a su llegada a Francia.

Los precios de visa para países o territorios con procedimiento EEF, incluyendo México: 50 euros o 974.01 pesos, mientras que para otros países será de 99 euros o mil 928.54 pesos.