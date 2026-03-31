El error de los 6 meses: El tiempo real que puedes estar en EU con visa sin que te la cancelen

Aunque la visa americana puede tener una vigencia de hasta 10 años, es importante entender que esto no significa el "tiempo real" que puedes permanecer dentro de Estados Unidos, pues existen diversos factores que determinan tu estancia legal en el país, pero ¿cuánto tiempo puedo quedarme en EU?

El mito de los 180 días: ¿Es verdad que puedo quedarme todo ese tiempo?

Para viajar a Estados Unidos con fines recreativos o de descanso, las y los mexicanos deben solicitar la visa B1/B2, también conocida como "visa de turistas", pero ¿cuánto tiempo puedo permanecer en el país con este tipo de visa?

Aunque el sello de entrada suele marcar que los turistas pueden permanecer en EU por 180 días , es decir 6 meses ; sin embargo, esto sólo es el límite máximo permitido y no una invitación para que puedan quedarse todo este periodo de tiempo.

Quedarse los 6 meses, o rebasar el tiempo que se le dio a las autoridades, podría levantar sospechas ante los oficiales de migración.

¿Cuál es el tiempo "real" que recomiendan los expertos?

Aunque no existe una regla escrita, los expertos en derecho migratorio, recomienda quedarse aproximadamente de 2 a 4 semanas, pues se considera un periodo "lógico" para un turista promedio.

¿Quién decide cuánto tiempo puedes quedarte en EU?

La decisión final del tiempo total que pueden permanecer los turistas en Estados Unidos con visa de turista, está en manos de los oficiales de la Oficina y Protección Fronteriza (CBP).

Al llegar a un aeropuerto estadounidense, es importante pasar a una entrevista, ahí, el oficial evaluará si cumples con los requisitos para entrar al país y cuántos días se te permitirá estar ahí, registrándolo en un sistema llamado Formulario I-94.

¿Qué es la Forma I-94 y por qué es más importante que el sello?

La fecha definitiva de salida no es la que está en la visa de turista, sino la que da el oficial de CBP al entrar a Estados Unidos, la cual los visitantes pueden verificar en el Formulario I-94 en línea, pero ¿qué es y por qué es importante?

La Forma I-94 es el registro oficial de entrada y salida, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se les da a los turistas que visitan Estados Unidos. Un sello en el que se especifica la fecha límite en la que los turistas pueden quedarse en el país.

¿Por qué es importante la Forma I-94?

Evidencia de legalidad: Demuestra que los turistas ingresan legalmente al país.

Tiempo límite: Determina el tiempo en el que pueden quedarse en el país, convirtiéndose en el documento principal para el estatus migratorio .

. Trámites migratorios: Requerido por el USCIS para extensiones de estadía o cambios de estatus.

Riesgos de quedarse demasiado tiempo en Estados Unidos

¡Atención! Quedarse en Estados Unidos más tiempo del autorizados, puede traer riesgos severos y consecuencias legales a largo plazo. La permanencia autorizada se determina por la fecha de vencimiento en el formulario I-94, no por la validez de la visa física en el pasaporte.