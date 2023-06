¡Salen pero en camillas! Alumnos de Tamaulipas se desmayan por golpe de calor

Ante el registro de altas temperaturas en el estado de Tamaulipas, un grupo de estudiantes fue atendido por paramédicos y trasladados al hospital tras sufrir un golpe de calor.

Los estudiantes de la escuela primaria Leona Vicario en Ciudad Victoria, nunca se imaginaron que su salida de la escuela sería en camillas rumbo al hospital.

Los hechos ocurrieron a media mañana cuando la saturación de energía eléctrica en la zona centro de la capital de Tamaulipas dejo sin luz una parte de los grupos de la escuela, por lo que llegaron las complicaciones pues los menores comenzaron a sentirse mal.

Ante el malestar de los estudiantes, de inmediato se dio la movilización de ambulancias, y los niños fueron llevados a la dirección del colegio para ser revisados por paramédicos.

Los padres de familia empezaron a llegar poco antes de la hora de la salida, y algunos de ellos arribaron con sombrillas, otros cargando agua para sus hijos, pues la temperatura ya rebasaba los 40 grados.

“Que viniéramos por ellos porque hacía mucho calor, no nos dijeron que los niños tenían golpe de calor y había tantos en dirección”, señaló un madre de familia a Fuerza Informativa Azteca.

De acuerdo a los padres de familia, los salones de clases no cuentan con aire acondicionado lo que provocó que los niños no aguantarán el calor.

La Secretaría de Salud informó el estado de los alumnos

Después de lo sucedido, autoridades de Salud reportan 10 personas afectadas por el golpe de calor, entre ellos una maestra.

Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud de Tamaulipas declaró que: “La mayoría vinieron sus padres y se los llevaron, los dos casos que tenemos aquí no son severos, pero como dijimos no hay que esperar a que sean severos; hay que llevarlos a revisar y les pedimos a los padres que se llevaron a sus hijos que los lleven a revisar, no en la casa se les va a quitar que hagamos una situación de exploración médica completa”.

Ante lo ocurrido, padres de familias piden a las autoridades que el ciclo escolar termine antes de lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP); el secretario Navarro respondió que evalúan que el ciclo escolar siga en línea.

En Tamaulipas se reportan 3 fallecidos por golpe de calor, 23 hospitalizados de los cuales 5 están intubados. Las víctimas pertenecen en su mayoría a la región cañera del Mante.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

El golpe de calor es ocasionado por la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas.

Es importante saber cuáles son los síntomas de un golpe de calor y consultar al médico ante cualquier de los principales síntomas, tales como:



Sudoración excesiva.

Piel pálida y fresca

Sensación de calor sofocante

Sed intensa y sequedad en la boca

Calambres musculares

Agotamiento, cansancio o debilidad

Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

Dolores de cabeza

Mareos o desmayo.