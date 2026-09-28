Estudio advierte nuevo clima para CDMX: Este sería el aumento a la temperatura de la capital según investigador

El calor en la capital del país sigue preocupando a investigadores y especialistas por las proyecciones para los próximos años que encienden alarmas. De acuerdo con estudios recientes presentados por la UNAM, la temperatura en la Ciudad de México ha subido en las últimas décadas. Aunque la CDMX todavía mantiene un clima moderado en comparación con otras grandes metrópolis del mundo, especialistas advierten que en el escenario más pesimista el termómetro podría elevarse.

Especialistas analizaron la evolución del clima en la capital durante un foro universitario.

Sube la temperatura en la CDMX desde 1990

Durante su participación en un ciclo de conferencias del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, PUEC, de la UNAM, el investigador Erik Velasco Saldaña explicó que la temperatura en la capital registra un aumento desde 1990.

El experto dijo que el termómetro ha subido 0.34 grados Celsius por década, lo que equivale a un incremento de entre 3.4 y 3.5 grados por siglo.

#BoletínUNAM La temperatura en la CDMX podría aumentar más de seis grados, advierte Erik Velasco > https://t.co/qdYlBYgyPS pic.twitter.com/4c6pPGgxZ1 — UNAM (@UNAM_MX) September 28, 2026

¿Escenario pesimista para el clima de la CDMX?

Al analizar los pronósticos del cambio climático y el crecimiento de la mancha urbana, Velasco Saldaña advirtió que en la visión más pesimista la temperatura de la ciudad podría aumentar más de seis grados en los próximos 100 años.

Aclaró que la capital aún cuenta con un clima envidiable con promedios de 9 a 26 grados, lejos de los más de 40 grados que se registran en ciudades como Tokio o Nueva Delhi.

Causas del cambio de temperaturas en la CDMX

El especialista dijo que la modificación en el clima de la CDMX es por la combinación del cambio climático con la rápida urbanización. Esta mezcla genera las llamadas islas de calor, zonas donde el piso de las calles y las construcciones retienen más energía, elevando las temperaturas en comparación con las áreas rurales o con vegetación.

Consecuencias del aumento de calor

Entre las afectaciones que dice el investigador destacan la alteración de las lluvias, mayor riesgo de inundaciones, mala calidad del aire y el aumento de incendios en zonas de vegetación.

Aunque el calor actual no afecta directamente la salud de forma masiva, sí puede perjudicar de manera indirecta a grupos vulnerables y al ecosistema urbano.

Propuestas para frenar el impacto del clima

Para contrarrestar el calentamiento, Elvira Jiménez Navarro, de Greenpeace España, sugirió la creación de refugios climáticos en espacios públicos con temperaturas controladas de 26 a 27 grados.

Los expertos coincidieron en la necesidad de sembrar más árboles y aumentar la cobertura verde para equilibrar la presencia de pavimento en la ciudad.