Se viene una nueva etapa del T-MEC: EU y México iniciarán rondas de negociaciones; estos temas podrían cambiar el comercio

Estados Unidos y México comenzarán con una nueva etapa de negociaciones relacionadas con la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los acuerdos comerciales más importantes para América del Norte.

El anuncio, que fue realizado durante la jornada de hoy 27 de mayo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, confirmó una serie de rondas bilaterales para discutir temas estratégicos como seguridad económica, reglas de origen industriales, agricultura, además de competencia comercial.

Estas nuevas negociaciones llegan en momentos clave para la relación económica entre ambas naciones, mismas que se encuentra marcada por recientes tensiones comerciales, ademas de cambios en las cadenas de suministro y la creciente competencia global.

Today, the Office of the United States Trade Representative announced that the United States and Mexico will hold a series of bilateral negotiating rounds related to the first Joint Review of the USMCA.https://t.co/ydroebk3hP — United States Trade Representative (@USTradeRep) May 27, 2026

¿Cuándo serán las negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos?

Cabe decir que la primera ronda de negociaciones se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en la Ciudad de México. La delegación representante de Estados Unidos estará liderada por el embajador Jeff Goettman, que liderará las conversaciones con autoridades de nuestro país.

Posteriormente, una segunda ronda de conversaciones se efectuará durante las jornada del 16 y 17 de junio en la ciudad de Washington D.C., mientras que una tercera reunión se encuentra prevista para la semana del 20 de julio en Ciudad de México.

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México y Estados Unidos celebran primera ronda bilateral de negociación rumbo a la Revisión Conjunta del #TMEC



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¿Qué temas se discutirán en la revisión del T-MEC?

En la nueva revisión del T-Mec, uno de los puntos centrales se encuentra en la denominada seguridad económica, un concepto que en los último días ha recobrado bastaNte fuerza en medio de la competencia comercial global y la relocalización de industrias estratégicas.

Además, los gobiernos de los dos páises discutirán las reglas de origen para productos industriales clave, un aspecto fundamental para determinar qué bienes pueden acceder a beneficios arancelarios dentro del T-MEC. Las negociaciones también incluirán temas agrícolas, competencia justa, además de condiciones equitativas para empresas de diversas envergaduras, incluidas pequeñas y medianas compañías.

¿Por qué es importante esta revisión del T-MEC?

Cabe recordar que el T-MEC entró en vigor en el año 2020 sustituyendo al antiguo TLCAN y se convirtió en el principal acuerdo comercial de América del Norte. La revisión conjunta forma parte de los mecanismos establecidos en el propio tratado con le objetivo de evaluar su funcionamiento, además de realizar los ajustes pertinentes conforme evolucionan las necesidades económicas de la región. Expertos consideran que estas conversaciones podrían influir directamente en sectores estratégicos como:



Industria automotriz



Manufactura



Agroindustria



Energía



Comercio digital



Cadenas de suministro.

¿Qué busca Estados Unidos con estas negociaciones?

En el comunicado oficial, las nuevas conversaciones estarán enfocadas en garantizar que el acuerdo beneficie a fabricantes, agricultores, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses. Sin embargo, analistas señalan que México también buscará proteger sectores clave de su economía, además de mantener sus ventajas competitivas frente a otros mercados internacionales.