Ken Paxton derrota a John Cornyn en Texas y sacude a los republicanos rumbo al Senado

Ken Paxton, fiscal general de Texas, ganó este martes 25 de mayo la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos tras derrotar al senador John Cornyn, que llevaba cuatro mandatos, en una primaria enormemente costosa y prolongada.

Paxton fue respaldado por el presidente Donald Trump la semana pasada, y su victoria puso de manifiesto el poder del presidente sobre su partido, ya que busca castigar a los republicanos que considera insuficientemente leales.

Victoria de Ken Paxton sobre John Cornyn sacude a los Republicanos

La derrota de John Cornyn sacudió al Partido Republicano en Texas y marcó uno de los golpes políticos más fuertes dentro del conservadurismo estadounidense en los últimos años; el senador, que llegó al Senado en 2002 y se convirtió en una de las figuras más influyentes del partido , perdió frente a un candidato identificado completamente con el movimiento MAGA impulsado por Trump .

La celebración de Ken Paxton estalló apenas se confirmó el resultado; simpatizantes reunidos en un salón de eventos comenzaron a corear su nombre mientras el fiscal general subía al escenario y agradecía públicamente el respaldo del expresidente estadounidense.

"El presidente Trump es el líder de nuestro partido", dijo Paxton frente a sus seguidores; además, aseguró que el apoyo del mandatario fue determinante para derrotar a John Cornyn y consolidar su avance rumbo al Senado.

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Trump vuelve a imponer su fuerza dentro del Partido Republicano

La elección en Texas volvió a dejar claro el peso político que Donald Trump mantiene entre votantes republicanos; durante las últimas semanas, el expresidente respaldó candidatos que competían contra legisladores conservadores con los que había mantenido diferencias políticas en estados como Luisiana, Kentucky e Indiana.

El triunfo de Ken Paxton se suma a esa lista de victorias impulsadas por Trump dentro de las primarias republicanas; sin embargo, analistas y sectores demócratas consideran que la candidatura del fiscal texano podría abrir una contienda más complicada rumbo a las elecciones generales debido a las controversias y escándalos que han rodeado su carrera política.