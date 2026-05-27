Ola de calor extrema deja 7 muertos en Europa; expertos explican qué pasa

La ola de calor que atraviesa partes de Europa rompió récords históricos y dejó al menos siete personas muertas en Francia, según autoridades nacionales. El fenómeno también produjo el día de mayo más caluroso registrado en Reino Unido, con temperaturas cercanas a 35 °C, lo que obligó a servicios meteorológicos y autoridades sanitarias a activar alertas por riesgo de golpe de calor y problemas de salud pública.

Récord de temperaturas y muertes en Francia por ola de calor

Las muertes confirmadas en Francia ocurrieron en el contexto de condiciones extremas y de un aumento general de temperaturas para la época del año, informó la ministra adjunta de Energía.

En el Reino Unido, el Met Office registró valores inusuales para mayo que superan marcas históricas y empujan a hospitales y servicios de emergencia a prepararse para un incremento de pacientes con deshidratación y estrés térmico.

¿Por qué son tan inusuales estas temperaturas?

Estas temperaturas son inusualmente altas no solo para este mes, sino “para cualquier parte del año, pero para esta época tan temprana, antes de que el verano haya comenzado de verdad, son realmente extremas” afirmó a la agencia de noticias Reuters Clair Barnes, investigadora asociada en clima extremo del Imperial College London.

Añadió que en algunas regiones se han roto récords de temperaturas típicas de junio en pleno mayo y algunos de esos récords han llegado a los dos grados.

¿Qué es un anticiclón estacionario y cómo afecta al clima europeo?

La especialista destacó que esta ola de calor es impulsada por un anticiclón estacionario, es decir, cuando alta presión atmosférica se estanca en un sólo lugar, genera altas temperaturas prolongadas.

Barnes señaló que este fenómeno también se debe al aumento de temperatura por el cambio climático, derivado de las emisiones de carbono y la actividad humana.

Riesgos y proyecciones: qué esperar para el resto del verano

La investigadora destacó que los patrones de temperatura asociados a esta ola de calor podrían haber aumentado en los últimos 20 o 30 años, aunque destacó que la frecuencia de estos fenómenos sigue siendo baja y el estado del tiempo es muy variable.

“Resulta difícil determinar si se trata de una tendencia o si es consecuencia del cambio climático. No sabemos con certeza qué lo causa ni si se trata simplemente de una anomalía estadística”, consideró.

Barnes también dijo que la ola de calor temprana no predice cómo será el resto del verano, solo que hará más calor.