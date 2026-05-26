¡Lo mordieron! Secretario de Salud de EU, Robert F. Kennedy Jr. atrapa dos serpientes

En cuestión de horas, un video protagonizado por Robert F. Kennedy Jr. se volvió tendencia en redes sociales. El actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos apareció capturando con sus propias manos a dos serpientes corredoras negras en una residencia ubicada en Florida.

La escena ocurrió durante una visita a la casa del doctor Mehmet Oz, mejor conocido como Dr. Oz. El momento rápidamente se hizo viral.

¿Qué pasó en el video viral de Robert F. Kennedy Jr.?

El propio Kennedy compartió el clip en su cuenta de X. En la grabación se le observa caminando descalzo por el jardín mientras se acerca lentamente a dos serpientes negras que se encontraban entre la vegetación.

Sin utilizar herramientas ni protección, el funcionario toma a los reptiles directamente con las manos. Las serpientes se retuercen e intentan escapar.

De fondo también se escucha la voz de la actriz Cheryl Hines, esposa de Kennedy, preguntando varias veces: “¿Por qué?”, claramente preocupada por lo que estaba ocurriendo.

A pesar de que los reptiles intentaron morderlo en varias ocasiones, Kennedy continuó sosteniéndolos frente a la cámara mientras sonreía y conversaba con los presentes. Al final una de ellas logró morderlo en la mano y solo se sacudió.

¿Qué tipo de serpientes atrapó RFK Jr.?

Las serpientes fueron identificadas como black racers o corredoras negras del sur, una especie común en varias regiones del sureste de Estados Unidos.

Estos reptiles pertenecen a la especie Coluber constrictor y destacan por ser rápidas, ágiles y muy defensivas cuando se sienten amenazados. Aunque pueden intentar morder para defenderse, no son venenosos y generalmente no representan un riesgo grave para las personas.

De acuerdo con autoridades ambientales estadounidenses, este tipo de serpiente suele habitar áreas boscosas, jardines, pastizales y zonas suburbanas cercanas a viviendas.

Además, pueden medir desde 90 centímetros hasta más de metro y medio de largo, razón por la que el tamaño de las serpientes del video también llamó la atención entre usuarios en redes sociales.

Redes reaccionan al momento protagonizado por Kennedy

El video rápidamente generó miles de comentarios divididos. Algunos usuarios elogiaron la tranquilidad y seguridad de Kennedy al manipular a los reptiles, mientras otros lo consideraron innecesariamente arriesgado.

Incluso hubo quienes tomaron el momento con humor, especialmente por la reacción de Cheryl Hines y por la aparente calma con la que el funcionario sostenía a las serpientes mientras intentaban escapar.

La viralización del clip también coincidió con recomendaciones recientes de autoridades de Florida, que pidieron a la población mantener distancia de las serpientes durante la temporada de primavera, ya que en este periodo suelen mostrarse más activas por la reproducción.

¿Es peligroso manipular serpientes no venenosas?

Especialistas en vida silvestre recuerdan que, aunque las black racers no son venenosas, no se recomienda intentar atraparlas sin experiencia.

Cuando se sienten amenazadas, estas serpientes pueden reaccionar de forma agresiva, morder o moverse bruscamente para escapar. Además, cualquier manipulación indebida puede poner en riesgo tanto al animal como a las personas.

El episodio también reforzó la imagen pública de Kennedy como alguien cercano a la naturaleza y aficionado a las actividades al aire libre, aunque para muchos usuarios el video quedó más como una curiosa escena viral que como una demostración de valentía.

