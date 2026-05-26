Implosión de tanque químico desata tragedia en Washington; reportan muertos y trabajadores graves

Una mañana caótica se registró hoy 26 de mayo en la planta de Nippon Dynawave Packaging en el estado Washington, Estados Unidos, después de que un tanque de productos químicos implosionó. El estallido que dejó varios muertos, heridos y destrozos en la zona, provocando una movilización de emergencia de última hora.

¿Qué se sabe de accidente en un tanque de gas con productos químicos en Washington?

De acuerdo con información emitida por las autoridades, el trágico accidente ocurrió en la ciudad de Longview, en el condado de Cowlitz, al norte de Portland, Oregón.

En el comunicado realizado por el Departamento de Bomberos de Longview, en conjunto con la empresa Nippon y el Departamento del Sheriff del condado de Cowlitz, se detalló que un tanque que contenía "licor blanco", una solución de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio utilizada en la elaboración y producción de la pulpa de papel, se habría roto durante las primeras horas de la mañana, lo que generó una fuerte implosión.

Trabajadores sufrieron quemaduras y lesiones tras la implosión

Después del accidente en el tanque, equipos de emergencia ingresaron a la planta para rescatar a trabajadores lesionados y trasladarlos a hospitales cercanos; varias de las víctimas presentaban quemaduras químicas y afectaciones por inhalación, mientras otros empleados resultaron heridos por el impacto de la implosión y los daños generados dentro de las instalaciones.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Cowlitz confirmó que entre los lesionados también se encuentra un bombero que acudió al sitio durante la emergencia; autoridades señalaron que las heridas van desde leves hasta críticas, aunque evitaron precisar cuántas personas continúan desaparecidas tras el incidente.

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Firefighters battle an industrial fire on the Nippon Dynawave Packaging Company property in Longview, Washington this afternoon.



📷: Jon Hutton pic.twitter.com/ag2fXtwJSA — Jeremy Scott (@jeremyscottpdx) August 26, 2025

El centro médico PeaceHealth St. John, ubicado en Longview, informó que recibió a nueve pacientes relacionados con el incidente; uno de ellos murió poco después de llegar al hospital, mientras otros seis permanecen estables y dos más fueron trasladados a diferentes centros médicos debido a la gravedad de sus lesiones.

Autoridades mantienen operaciones dentro de la planta en Washington

Horas después de la implosión, las autoridades continuaban desplegadas dentro del complejo industrial; los equipos de rescate mantenían labores de recuperación y búsqueda entre las estructuras dañadas, mientras especialistas revisaban las condiciones de seguridad para evitar nuevos riesgos dentro de la planta.

Scott Goldstein, jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Cowlitz 2, explicó que todavía no existe una cifra definitiva de víctimas mortales; además, confirmó que las autoridades poseen información sobre posibles desaparecidos , aunque decidieron no divulgar detalles mientras continúan las notificaciones a familiares.

La emergencia ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana y provocó una fuerte movilización de ambulancias, unidades contra incendios y cuerpos de seguridad; imágenes difundidas desde Longview muestran humo saliendo de la planta y zonas acordonadas mientras continúan las investigaciones sobre la causa exacta de la implosión.