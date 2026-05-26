Reto por su esposa: Hace 3 mil dominadas en recaudación de fondos para combatir el cáncer

Con el fin de recaudar fondos para combatir el cáncer de su esposa, un hombre decidió cumplir un reto muy inusual: hacer 3 mil dominadas en 12 horas.

El reto físico de Andrew Muller: 3,000 dominadas en 12 horas

El reto tiene lugar en el Coastal Athletic Club, en Carolina del Sur, donde Andrew Muller quiere ayudar a su esposa, Leiila, quien padece una forma rara de cáncer pulmonar en fase 4.

En un inicio, el reto era para hacerse en 24 horas, pero debido a que no puede estar tanto tiempo alejado de su pareja por los cuidados que requiere, decidió recortar el plazo considerado.

Leila aseguró que un día estaba ejercitándose en el mismo gimnasio y al día siguiente estaba en el hospital. “Un día estaba saludable y un día ya no”, comentó la paciente de cáncer.

El diagnóstico de Leila y la lucha contra un cáncer pulmonar avanzado

La mujer fue diagnosticada con cáncer en agosto de 2025. Su esposo aseguró que su condición empeoró este año, por lo cual “casi muere”, antes de mejorar de forma temporal. Eventualmente, el tratamiento que recibió dejó de funcionar.

La familia de Leila busca que ella pueda ser tratada en el Centro contra el Cáncer Memorial Sloan Kettering, pero la terapia en dicho lugar no está cubierta por su seguro médico.

Muller ha dicho que quería encontrar una forma de combinar su pasión por el ejercicio para fondos y también puedan hacer conciencia. “Entonces dije, ‘¿Por qué no hago algo como dominadas, que es mi pasión, su pasión por el ejercicio y algo para hacer conciencia?’”, mencionó Andrew.

Solidaridad en Carolina del Sur: una comunidad unida por la salud de Leila

Sus vecinos también han ayudado a Leila a cocinar y pasear a los perros, con lo cual sienten su estructura de apoyo. “Para cualquiera que está pasando por algo como el cáncer es muy importante”, afirmó Leila.

Varios amigos de Andrew también viajaron para poder participar en el mismo reto que él. La esposa del hombre está conmovida por dicha acción.

“Es otro testimonio de su amor y compromiso por mí y mi lucha. Ha sido mi apoyo incondicional en todo esto. Estoy realmente sorprendida”, afirmó.

