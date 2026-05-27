Milagro en Laos: Así fue el rescate de 5 personas atrapadas en una cueva inundada | VIDEO

Momentos de tensión, esperanza y hasta de celebración momentánea se vivieron en Laos, luego de que equipos de rescate localizaron con vida a cinco personas que estuvieron atrapadas durante prácticamente una semana dentro de una cueva.

El dramático operativo de rescate sucedió en la provincia de Xaisomboun, en donde un total de siete ciudadanos quedaron atrapados luego de que las fuertes lluvias y un deslizamiento de tierra bloquearan la salida de la cueva a la que ingresaron, supuestamente en busca de oro.

En videos difundidos, que se viralizaron en redes sociales, muestran el instante en que socorristas y voluntarios celebran el rescate de los sobrevivientes, mientras que continúan las labores para encontrar a otras dos personas que aún permanecen en calidad de desaparecidas.

Dos rescatistas afirman haber encontrado con vida a cinco de las personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, Laos; 27 de mayo de 2026.|NORRASED PALASING

Intrépido rescate: ¿Qué ocurrió en la cueva de Laos?

De acuerdo con reportes de medios locales y grupos de voluntarios, las siete personas ingresaron a la cueva la semana pasada, momentos antes de que las intensas lluvias provocaran un derrumbe que selló la salida. De hechos, las condiciones dentro de la zona complicaron las labores de rescate debido a la acumulación de agua, lodo y rocas desprendidas.

Equipos de emergencia de Laos, apoyados por rescatistas provenientes de Tailandia, trabajaron intensamente durante varios días para localizar a las víctimas, además de abrir rutas seguras de acceso.

Five villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week were found alive, rescuers said Wednesday, but two others are missing.



The villagers entered the cave on May 19, but heavy rain triggered flash flooding that blocked the exit and trapped seven people. pic.twitter.com/8PZSRDAkdS — The Associated Press (@AP) May 27, 2026

Rescatistas de Tailandia participan en operativo de personas atrapadas en cueva de Laos

Uno de los aspectos que más llamó la atención internacional fue la participación de especialistas tailandeses con experiencia en rescates extremos. Y esque entre ellos se encuentra un buzo que formó parte del operativo histórico de en 2018, cuando se llevó a cabo el rescate de 12 niños y su entrenador, que quedaron atrapados dentro de una cueva inundada en el norte de Tailandia, un caso que conmocionó al mundo, además de que movilizó ayuda internacional.

Hasta el momento, las autoridades y los voluntarios continúan buscando a dos personas que siguen sin ser localizadas. Aunque los cinco sobrevivientes fueron encontrados con vida, no se informó de mayores detalles acerca de su estado de salud.