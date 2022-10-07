¿Quieres vivir en EU? Estos son los requisitos para Lotería de Visas

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) abrió la inscripción para la Lotería de visas, que permitirá que 55 mil personas puedan obtener la documentación para vivir de manera legal en el país norteamericano. Y aquí te informas cuáles son los requisitos.

¿Qué es la Lotería de Visa de EU?

El nombre oficial es Programa de Diversidad Inmigratoria, pero popularmente se le conoce como Lotería de Visas. Este consiste en entregar anualmente la residencia a 55 mil personas al azar nacidas en países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos.

Requisitos para participar en la Lotería de Visas de EU

Para participar en la Lotería de Visas, las personas deben cumplir con ciertos requisitos como contar con estudios secundarios y haber laborado en el país de residencia. Sin embargo, el requisito más importante es ser nativo de un país con baja tasa de inmigración, por lo que la Lotería de Visas no aplica para todos.

Los países que pueden aplicar a la Lotería de Visas son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala. Aquí puedes consultar los demás países. No obstante, los residentes de México no podrán aplicar a la Lotería de Visa de EU.

Registro Oficial #loteriadevisas #diversityvisa #DV2024 se inicia este Miércoles 5 Oct a las 12m EST y Finaliza el Nov 8 2022, 12 EST Aplica gratis!! Solo en el sitio oficial del gobierno de los #EEUU https://t.co/cFwNeUR1tW Instrucciones (Ingles) https://t.co/NiEgRn7Wo4 pic.twitter.com/e025eQzNTa — Lotería de Visas Americanas- Peter F. Roth (@LoteriaVisasDV) October 3, 2022

¿Cómo inscribirse paso a paso a la Lotería de Visas?

Se debe llenar el formulario a través de la página dvprogram.state.gov. Una vez ahí deberás llenar los siguientes datos.

Nombre y apellido tal como aparece en tu pasaporte.

Género.

Fecha de nacimiento

Ciudad en la que naciste.

País en el que naciste.

País por el que aplicas

Una fotografía reciente tuya y fotos de tu cónyuge y/o hijos si están incluidos en la solicitud. Puedes consultar los detalles técnicos de la foto aquí.

Dirección.

País en el que vives actualmente.

Número de teléfono (opcional)

Dirección de correo electrónico

El nivel más alto educativo que hayas alcanzado hasta el momento.

Tu estatus marital

Al concluir el registro te aparecerá una página con tu nombre y un número de confirmación que es único.

La fecha límite para inscribirse a la Lotería de Visas es el 8 de octubre.

