Eugenia Llaguno de empresaria a cineasta triunfadora

“Un día haciendo precios de transferencia en una oficina voltee a ver una ventana y vi un sol maravilloso y gente que caminaba y vi ahí estaba en un noveno piso y ahí recordé quien era y que quería hacer”….. Lo que la cineasta Eugenia Llaguno recordó que quería ser era contar historias y ser parte de historias; es así como en el 2010 la hoy actriz, productora y directora de cine decidió darle un giro a su vida; dejó su carrera en el área de negocio internacional para estudiar actuación y posteriormente incursionar en la industria cinematográfica.

Ha hecho teatro, participado en programas y series de televisión pero son los cortometrajes con los que ha recorrido el mundo; “Un Mundo Raro” formó parte de la selección de cortos presentados en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Angeles (LALIFF) que concluyó el domingo 4 de Junio; “ha sido una sorpresa increíble el festival es impresionante los que hacen aquí, tienen una curaduría increíble con historias que tienen que ver con el tema latino y me hace sentir muy importante el formar parte y darle voz a las voces latinas, eso me hace sentir especial sobretodo porque empezó hace 22 años con el sueño de un latino que quería hacer que la voz latina cada vez se escuchara mas fuerte así que para mi es un honor venir con mi voz y sumarme “.

Aunque su mayor inspiración es su hija y su esposo que dice es su cómplice y quien más ha creado en su trabajo; la gente sobretodo la que a veces pasan desapercibidos, son los que dan vida a sus cintas “no se hay algo que me pasa, volteo a ver a la gente que no la ven, como un vagabundo, prostituta, alguien que nadie ve, me nace darle voz a las demás personas”.

En “Un Mundo Raro” da voz a una prostituta y un suicida que encuentran en ellos su valor “es una historia de amor, de compasión, una historia que habla que no importa donde estés siempre puedes dar más de ti y cuando te abres a los demás es cuando se crea la magia”. El tema ha resonado a nivel mundial, tras ser presentado en el Festival de Cali en Colombia, recibió muchos mensajes en su cuenta de Instagram de mujeres que a pesar de estar expuestas en la calle, no son vistas.

Un compromiso con las mujeres

El pasado 24 de mayo Eugenia fue reconocida junto con otras 15 mujeres por el Parlamento Internacional de Educación; este premio “Reconocimiento Mujeres 2023” fue otro recordatorio de su compromiso a todas las que como ella luchan todos los días por lograr sus metas “tengo un compromiso con las mujeres de mi familia, mujeres de mi generación, creo que también quiero darle voz a todas esas mujeres que no han podido que no tiene voz por diferentes circunstancias, desde mi familia, mis ancestral y en general a todas las mujeres”.

En ese compromiso también viene el agradecimiento a quien pavimentó para su camino hoy tenga menos piedras; “Rita Basurto es alguien a quien admiro , me parece una gran cineasta, hablando del tema generacional me entere que la primera cineasta del mundo fue una mujer francesa Alice Guy-Blache ella empezó como asistente de una empresa de fotografía y cuando le encargan unas fotografías, ella decido contar historias; los hermanos Lumiere estaban enfocados en la parte científica y Alice en contar historias, hizo más de mil filmes pero quedó enterrada en la historia simplemente por el hecho de ser mujer”.

La cineasta mexicana Eugenia Llaguno, quien obtuvo la Diosa de Plata por su cortometraje "Un mundo raro", sobresalió en el uno de los festivales de cine más importantes de cine latino a nivel internacional LALIFF (Los Angeles Latino International Film Festival)



María Elena… pic.twitter.com/XfJNeaxAMh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 6, 2023

Entre contemporáneas agradece a Salma Hayek “un ejemplo de mujer - muchas gracias por todo lo que nos ha dejado por las puertas que nos abrió, a las mexicanas, a los mexicanos a todos los latinos creo que ella fue y es una inspiración para todos”.

Eugenia espera la vida le permite seguir haciendo lo que su corazón le dicta; contar historias; ya trabaja en el guion de su próxima película, a la par de seguir asistiendo a festivales con “Un Mundo Raro” que próximamente se presentará en el Festival de Cine en Florencia Italia