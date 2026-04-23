¿Gasolinazo o alivio? Así despiertan los precios en México este jueves

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este jueves 23 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 23 de abril de 2026, los precios promedio a nivel nacional se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.30 pesos por litro

: 28.30 pesos por litro Diésel: 28.30 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 23 de abril de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 23 de abril de 2026

Estos son los costos del combustible en la Ciudad de México este jueves:

Gasolina Regular: 23.80 pesos por litro

23.80 pesos por litro Gasolina Premium: 28.38 pesos por litro

28.38 pesos por litro Diésel: 28.03 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 23 de abril de 2026

En el Estado de México, los precios son:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 27.84 pesos por litro

: 27.84 pesos por litro Diésel: 27.85 pesos por litro

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Precio de gasolina en Guadalajara 23 de abril de 2026

En Guadalajara, Jalisco:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 29.12 pesos por litro

: 29.12 pesos por litro Diésel: 28.53 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 23 de abril de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León:

Gasolina Regular : 24.02 pesos por litro

: 24.02 pesos por litro Gasolina Premium : 29.41 pesos por litro

: 29.41 pesos por litro Diésel: 28.10 pesos por litro

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 23 de abril de 2026

En el estado de Aguascalientes:

Gasolina Regular: 23.89 pesos por litro

23.89 pesos por litro Gasolina Premium: 28.55 pesos por litro

28.55 pesos por litro Diésel: 28.06 pesos por litro

Precio de gasolina en Colima hoy 23 de abril de 2026

En Colima:

Gasolina Regular : 23.78 pesos por litro

: 23.78 pesos por litro Gasolina Premium : 28.18 pesos por litro

: 28.18 pesos por litro Diésel: 28.18 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio del combustible en los Estados Unidos para este 23 de abril de 2026:

Gasolina Regular : 4.03 dólares por galón (70 pesos)

: 4.03 dólares por galón (70 pesos) Gasolina Premium : 4.90 dólares por galón (85.11 pesos)

: 4.90 dólares por galón (85.11 pesos) Diésel: 5.47 dólares por galón (95.01 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El costo de los combustibles para este jueves 23 de abril de 2026 corresponde a lo reportado por los permisionarios, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En este contexto, el Estado de México se mantiene como una de las regiones con el precio más bajo, al registrar 23.67 pesos por litro en gasolina Regular. Por el contrario, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con costos más elevados, alcanzando los 24.01 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonar dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y es adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la Premium, con 91 octanos o más, está diseñada para motores con tecnologías como turbo, supercargador o inyección directa.

Para identificar el combustible adecuado para tu vehículo, revisa el manual del fabricante, el tapón del tanque o la puerta del conductor.

