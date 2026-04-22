¿Buscas ahorrar? Checa la actualización del precio de la gasolina hoy en México

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este miércoles 22 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 22 de abril de 2026, los precios promedio a nivel nacional se ubican de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.68 pesos por litro

: 23.68 pesos por litro Gasolina Premium : 28.30 pesos por litro

: 28.30 pesos por litro Diésel: 28.34 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 22 de abril de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 22 de abril de 2026

Te compartimos el costo del combustible en la Ciudad de México este miércoles:

Gasolina Regular : 23.80 pesos por litro

: 23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.39 pesos por litro

: 28.39 pesos por litro Diésel: 28.06 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 22 de abril de 2026

En el Estado de México, los precios son:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 27.84 pesos por litro

: 27.84 pesos por litro Diésel: 27.88 pesos por litro

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Precio de gasolina en Guadalajara hoy 22 de abril de 2026

En Guadalajara:

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.12 pesos por litro

: 29.12 pesos por litro Diésel: 28.59 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 22 de abril de 2026 en Monterrey

En Monterrey:

Gasolina Regular : 24.01 pesos por litro

: 24.01 pesos por litro Gasolina Premium : 29.41 pesos por litro

: 29.41 pesos por litro Diésel: 28.11 pesos por litro

Precio de gasolina en Campeche hoy 22 de abril de 2026

En el estado de Campeche:

Gasolina Regular : 23.86 pesos por litro

: 23.86 pesos por litro Gasolina Premium : 27.81 pesos por litro

: 27.81 pesos por litro Diésel: 28.43 pesos por litro

Precio de gasolina en Sinaloa hoy 22 de abril de 2026

En Sinaloa:

Gasolina Regular : 23.91 pesos por litro

: 23.91 pesos por litro Gasolina Premium: 28.27 pesos por litro

28.27 pesos por litro Diésel: 28.26 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio del combustible en los Estados Unidos para este 22 de abril de 2026:

Gasolina Regular : 4.02 dólares por galón (69.72 pesos)

: 4.02 dólares por galón (69.72 pesos) Gasolina Premium : 4.90 dólares por galón (84.98 pesos)

: 4.90 dólares por galón (84.98 pesos) Diésel: 5.48 dólares por galón (95.04 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de los combustibles para este miércoles 22 de abril de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con gasolina más económica destaca el Estado de México, donde el litro de gasolina Regular se ubica en 23.67 pesos. En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con precios más altos, al alcanzar los 24.01 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en el nivel de octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonar dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, ideal para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que se recomienda para vehículos con motores turbo, sobrealimentados o con sistemas de inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, se recomienda revisar el manual del vehículo, así como la tapa del tanque o la puerta del conductor.

