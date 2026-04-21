Dólar bajo presión: Así amanece el precio de la divisa hoy 21 de abril ante las pláticas entre EU e Irán

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense inicia este martes 21 de abril de 2026 con un repunte en su cotización, luego de que ayer tuvo una baja por los ataques de Estados Unidos en Irán, pero ¿en cuánto se vende en México?

La Unión Americana se muestra confiada en que las pláticas de paz con el régimen iraní avanzarán en Pakistán. Cabe recordar que el cese al fuego entre ambas naciones, iniciado el 7 de abril, temrinará a las 20:00 horas, tiempo del Este, 18:00 horas, tiempo del Centro de México, del miércoles 22 de abril.

Precio del dólar hoy 21 de abril 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.25 pesos a la compra y en $17.04 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada de este martes.

El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde con otras divisas como el yen y el euro, subió un 0.22% hoy, después de tener un declive del 0.2% ayer lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 21 de abril 2026?

¡Atención! En el caso de Tijuana, el precio del dólar hoy se coloca en $16.90 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad donde te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 21 de abril 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se encuentra en $10.35 pesos a la compra y en $13.44 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al arranque de este martes.

Si planeas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 21 de abril 2026?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 21 de abril en 75 mil 853 dólares por unidad, registrando una baja del 1.66% respecto a su último cierre.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda abrió el día en 1 millón 314 mil 128 pesos por unidad.

Así amaneció el precio del Bitcoin.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 21 de abril 2026?

El precio del petróleo tuvo una baja este martes tras las altas expectativas sobre las pláticas de paz entre Estados Unidos e Irán que lleven a la reapertura del estrecho de Ormuz.