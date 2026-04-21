Carreteras de México HOY 21 de abril: Minuto a minuto de bloqueos, accidentes y cierres

¿Caos en carreteras de México este martes? Este 21 de abril empieza la actividad en las vialidades nacionales desde muy temprano y con ello los percances, bloqueos y reducción de carriles.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en las vías de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras.