Carreteras de México HOY 21 de abril: Minuto a minuto de bloqueos, accidentes y cierres
Sigue el reporte EN VIVO de los bloqueos, accidentes y percances en carreteras de México este martes 21 de abril de 2026.
¿Caos en carreteras de México este martes? Este 21 de abril empieza la actividad en las vialidades nacionales desde muy temprano y con ello los percances, bloqueos y reducción de carriles.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en las vías de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras.
Carreteras de México HOY martes 21 de abril: Minuto a minuto de bloqueos, accidentes y cierres
¡Accidente en la México- Puebla!
Se reporta una afectación importante a la movilidad en el estado de Puebla debido a un accidente vial ocurrido en las inmediaciones del kilómetro 077+400 de la Autopista México - Puebla.
Las autoridades han implementado un cierre parcial de la circulación para permitir la llegada de los servicios de emergencia y las unidades de asistencia vial.
Tráfico en Autopista del Sol por reducción de carriles
Se reporta una afectación parcial a la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco (Autopista del Sol), específicamente a la altura del kilómetro 220.
La incidencia se localiza en el tramo con dirección hacia Acapulco, donde se ha implementado una reducción de carriles debido a la atención de una camioneta con falla mecánica.
¡Ya comenzó el tráfico! Cierre parcial en la carretera Los Mochis - Ciudad Obregón
Se reporta una afectación a la circulación en el estado de Sonora debido a un accidente vial registrado cerca del kilómetro 128+500 de la carretera Los Mochis - Ciudad Obregón.
El incidente se localiza específicamente en el tramo con dirección hacia Los Mochis, donde las autoridades ya han implementado un cierre parcial de la circulación.