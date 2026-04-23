¡Evita retrasos! Consulta el reporte EN VIVO de las carreteras de México este jueves 23 de abril
¿Jueves caótico en las carreteras de México? Sigue el reporte EN VIVO de percances viales, reducción de carriles, bloqueos y accidentes.
¿Otra vez habrá bloqueos? Este jueves 23 de abril se espera que la actividad en carreteras de México ea ajetrada con percances viales, bloqueos, manifestaciones y reducción de carriles.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que llegues a tu destino sin retrasos.
¡Evita retrasos! Consulta el reporte EN VIVO de las carreteras de México este jueves 23 de abril
Carga vehicular en la Caseta de Esperanza
Se reporta una fuerte carga vehicular en la Autopista Acatzingo - Ciudad Mendoza, específicamente en la Plaza de Cobro Esperanza.
La afectación se concentra en el tramo con dirección hacia Acatzingo. De acuerdo con los reportes, la lentitud en el avance se debe a la atención de una incidencia en la zona.
Alerta Vial: Reducción de carriles en la Autopista México-Querétaro
Se reporta un accidente vial en la Autopista México-Querétaro, específicamente a la altura del kilómetro 121, en el tramo correspondiente al estado de México (cerca de la zona de Polotitlán).
Debido a que un vehículo sufrió una salida del camino, las autoridades y servicios de emergencia han implementado un cierre parcial de la circulación con dirección a Querétaro.