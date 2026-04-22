¿Bloqueos en carreteras de México? Consulta el reporte de los percances viales, manifestaciones y tráfico este miércoles 22 de abril

¿Ombligo de semana caótico? Este miércoles 22 de abril se espera que la actividad en las carreteras de México sea ajetreada y con mucho movimiento por los transeúntes que diario transitan por las vialidades nacionales.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todos los accidentes, reducción de carriles, bloqueos, tráfico y todo lo que debes saber si pasas por una carretera del país.