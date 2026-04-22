¿Bloqueos en carreteras de México? Consulta el reporte de los percances viales, manifestaciones y tráfico este miércoles 22 de abril
¡No te quedes atorado en el tráfico! Sigue el reporte EN VIVO de los accidentes, bloqueos, tráfico y percances viales en las carreteras de México este 22 de abril.
¿Ombligo de semana caótico? Este miércoles 22 de abril se espera que la actividad en las carreteras de México sea ajetreada y con mucho movimiento por los transeúntes que diario transitan por las vialidades nacionales.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todos los accidentes, reducción de carriles, bloqueos, tráfico y todo lo que debes saber si pasas por una carretera del país.
¿Bloqueos en carreteras de México? Sigue el reporte de los percances viales, manifestaciones y tráfico este miércoles 22 de abril
Cierran circulación en autopista Acatlán de Juárez - Colima
Se reporta un accidente vial de consideración sobre la Autopista Acatlán de Juárez - Colima, específicamente en las inmediaciones del kilómetro 112+000.
Debido a la presencia de unidades de emergencia y las labores de asistencia en el punto, se ha implementado un cierre parcial de la circulación.
Caos en la Autopista México-Cuernavaca por volcadura
Se reporta una situación de emergencia en la Autopista México-Cuernavaca, específicamente a la altura del kilómetro 45 (zona de Parres), que afecta ambos sentidos de la vía.
Un camión de carga sufrió una volcadura, lo que provocó la caída de su mercancía sobre el asfalto.