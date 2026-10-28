“Que venga a dar la cara": Exigen comparecencia del secretario de Salud de Tabasco tras investigación de Azteca Noticias

El escándalo por presuntos malos manejos en el sector salud llegó hasta la máxima tribuna del estado. Basados en una investigación periodística presentada por Azteca Noticias, diputados del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en el Congreso de Tabasco denunciaron supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos por parte del secretario de Salud estatal.

El legislador Francisco Javier Cabrera solicitó formalmente que el titular de la dependencia acuda a rendir cuentas.

Acusaciones en el Congreso de Tabasco tras investigación periodística

Durante la sesión ordinaria, los integrantes de la bancada del PRD llevaron al pleno los datos revelados por Azteca Noticias. Señalaron directamente al secretario de Salud de la entidad, Alejandro Calderón Alipi, a quien acusaron de formar parte de una red de complicidades y simulación para presuntamente beneficiar a personas cercanas mediante la entrega de contratos públicos en la entidad.

Piden que comparezca el secretario Alejandro Calderón Alipi

El diputado local del PRD, Francisco Javier Cabrera, subió a tribuna para exigir la presencia inmediata del funcionario estatal. “Exijo desde esta máxima tribuna (...) que el secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi, comparezca de inmediato ante este Congreso del estado, que venga a dar la cara y a responder técnicamente”, dijo el legislador durante su intervención parlamentaria.

¡Evasivas e indiferencia ante acusaciones de enriquecimiento!@AlipiCalderon, secretario de Salud de @Gobdetabasco, esquivó responder por contratos bajo investigación y tildó las denuncias de "novela".



En respuesta, investigaciones periodísticas anuncian la presentación de… pic.twitter.com/ftAHhHYsLN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Señalamientos por contratos millonarios y red de influencias

Los legisladores opositores afirmaron que Calderón Alipi presuntamente favoreció a amigos y prestanombres desde sus encargos anteriores en el INSABI y el IMSS-Bienestar.

Según lo expuesto en tribuna, la contratación de empresas sin experiencia o presuntamente irregulares provocó fallas en el abasto de medicamentos y ganancias millonarias para redes de conocidos vinculadas a Amílcar Olán y Andy López Beltrán.

Exigen explicaciones sobre asignaciones directas en 2024

La solicitud formal de comparecencia busca que el secretario de Salud explique las razones por las que se otorgaron contratos de manera directa y sin justificación a tres empresas en diciembre de 2024.

Los diputados señalaron que dichas compañías estarían vinculadas a familiares de funcionarios públicos.

“Si son tan limpios demuestren las pruebas”, reta la oposición

El diputado Francisco Javier Cabrera retó a las autoridades de salud a presentar la documentación necesaria para desmentir las acusaciones planteadas. “Si son tan limpios como dicen y pulcros, demuestren las pruebas a mis dichos”, dijo el legislador ante el pleno.