Rumbo al 8M: Infancias robadas por los embarazos infantiles en México

A inicios de marzo se documentó el caso de una niña de 11 años con 20 semanas de gestación, luego de sufrir un abuso sexual por parte de su padrastro en Chiapas. En esa misma entidad, a principios del año, se reportó que una menor de 13 años, de nombre Deisy, luchaba por su vida luego de un parte complicado. Nombres aislados, pero que evidencian el problema de los embarazos infantiles en México.

A pocos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer (8M), es importante recordar que en el país, muchas niñas han sido obligadas a convertirse en esposas y madres.

Inocencia interrumpida: Más de 9 mil embarazos infantiles

Datos del Gobierno de México apuntan a que en 2024 se reportaron alrededor de 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años. De este número, casi 8 mil niñas menores de 15 años fueron madres.

Es decir, un promedio de 21 niñas menores de 15 años dieron a luz cada día en el país. Cifras tan frías, pero que nos gritan la problemática que se vive en el país.

Porque la inocencia robada tiene demasiadas aristas, entre ellas el grado de marginación en comunidades donde prevalecen los embarazos tempranos, la falta de educación sexual, así como contextos de violencia.

Estados con más nacimientos de madres menores de edad en 2024

Los registros oficiales muestran que el fenómeno se concentra principalmente en entidades con altos niveles de pobreza y marginación. Para 2024, varios estados arrojaron cifras por encima de los miles. Entre ellos:



Estado de México (11 mil 668)

Chiapas (8 mil 449)

Puebla (6 mil 848),

Veracruz (6 mil 306)

Jalisco (6 mil 215)

Guanajuato (5 mil 348)

Pese a las cifras nacionales, Chiapas registra una de las tasas más altas de embarazos infantiles, con 86.7 por cada mil mujeres en edad fértil, además de una tasa de embarazo adolescente (12 a 17 años) del 12.6%.

¿Padres o agresores? Brecha de edad en los embarazos infantiles

En 2025 se difundió una lista que evidenciaba las grandes brechas de edad en embarazos, basada en datos de los registros de nacimientos de 2024 de la Secretaría de Salud de México.

Lo que más indignación generó fue observar casos en los que hombres de más de 60 años aparecían registrados como padres de adolescentes de entre 15 y 17 años.

Hay cosas que preferirías no haber visto.



Estas dos tablas son una de ellas.



En Guerrero se registró el caso de una madre de 16 años y un padre de 85. En Tabasco, una adolescente de 15 años aparece con un padre de 75. Y en el Edomex, una niña de 12 años figura como madre junto a un hombre de 65.

Estas enormes brechas de edad han encendido las alertas entre organizaciones civiles y especialistas, quienes advierten que muchos embarazos infantiles están vinculados a situaciones de abuso, coerción y violencia.

De niñas a esposas y madres: las infancias perdidas

Diversos estudios también han señalado la relación entre el embarazo infantil y los matrimonios forzados, prácticas que en algunas comunidades suelen justificarse bajo los “usos y costumbres”.

En muchos casos, las niñas son entregadas o comprometidas mediante acuerdos entre familias o líderes comunitarios, sin que exista su consentimiento.

Como consecuencia, su infancia y adolescencia se ven interrumpidas, ya que son obligadas a asumir el rol de esposa y, en muchos casos, el de la maternidad.

Pese a estas prácticas, el matrimonio antes de los 18 años está prohibido en México. El Código Penal Federal tipifica la cohabitación forzada de menores como delito, con penas de 8 a 15 años de prisión, que pueden aumentar hasta 22 años si la víctima es indígena o afromexicana.

Cuando las niñas son madres, la infancia se interrumpe

Rumbo al Día Internacional de la Mujer, especialistas y activistas insisten en que el embarazo infantil no debe analizarse únicamente como un problema de salud pública.

