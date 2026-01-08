Niña lucha por su vida tras dar a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; su bebé nació prematuro

El embarazo infantil en México sigue siendo una deuda pendiente del Estado y casos como este deberían indignar a toda la sociedad. Una niña de entre 10 y 13 años se encuentra grave de salud tras haber dado a luz de manera prematura en los primeros días de enero, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

¿Qué pasó con la menor que dio a luz en San Cristóbal de Las Casas?

De acuerdo con información confirmada por autoridades de salud, la menor ingresó hace apenas unos días a la sala de urgencias del Hospital de las Culturas, procedente del Hospital de la Mujer, cuando ya se encontraba en labor de parto.

El personal médico informó que el parto fue complicado, debido a que el cuerpo de la niña, identificada como Deysi, no estaba preparado para un embarazo, lo que le provocó severas complicaciones en tejidos internos.

Como si el caso no fuera lo bastante delicado, medios locales apuntan a que la niña fue llevada al hospital por un joven, quien se presentó como su esposo.

Tras dejarla en el nosocomio, el sujeto se retiró sin dejar documentos oficiales y sin proporcionar datos personales. Por lo que hasta ahora, se desconoce su paradero.



Estado de salud del bebé nacido en Chiapas

El bebé nació semanas antes de lo planeado, por lo que fue catalogado como prematuro. Aunque ambos están con vida, el recién nacido continúa hospitalizado mientras los médicos evalúan su evolución y posibles secuelas derivadas del nacimiento anticipado.

Por el momento, el estado del menor es reservado, pero estable dentro de su condición. No obstante, continúa bajo observación debido al parto de alto riesgo.

Fiscalía investiga embarazo infantil en Chiapas

Tras darse a conocer el caso, la Fiscalía de Chiapas confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación, luego de que personal médico notificara a las autoridades estatales.

La indignación es inevitable. Este caso vuelve a evidenciar que Chiapas concentra algunos de los índices más altos de embarazo infantil en el país y que, bajo el amparo de usos y costumbres, el matrimonio infantil sigue ocurriendo. Aun así, ninguna tradición puede justificar que una niña sea forzada a ser madre.

Embarazo infantil: una realidad alarmante en comunidades indígenas

Las cifras oficiales confirman que el embarazo adolescente en México no es un hecho aislado, sino una problemática estructural que sigue afectando a millones de niñas y jóvenes.

Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, se tiene registro que mientras una de cada diez adolescentes a nivel nacional ha enfrentado al menos un embarazo en los últimos años, entre las adolescentes hablantes de lengua indígena la proporción se eleva a dos de cada diez.

Mientras que, Chiapas encabeza la lista nacional de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. Tan solo entre 2022 y 2025, se han registrado alrededor de 5 mil casos, cifras que reflejan una crisis social profunda.

