Vecinos exigen revocación de parquímetros virtuales en Toluca

En la colonia Universidad necesitamos agua, seguridad, alumbrado y servicios. No parquímetros; es el mensaje plasmado en distintas lonas colocadas sobre la avenida Benito Juárez en rechazo a los parquímetros virtuales instalados por autoridades del municipio de Toluca, en la capital del Estado de México.

Vecinos de la colonia Universidad llevaron a cabo una manifestación para exigir la revocación de los parquímetros virtuales.

“Que nuestra colonia vuelva a la normalidad porque estos parquímetros no existían. Antes de que llegara esta administración estábamos en paz, entonces tenemos que estar con esto de que nos estén infraccionando y nos estén quitando las placas"; dijo Salomón Rodríguez, uno de los vecinos de la colonia Universidad que participó en la protesta.

Las personas inconformes señalaron que existe desinformación sobre cómo funciona el servicio de parquímetros virtuales y, que en ocasiones, no funciona. Afirman que esta situación deriva en infracciones vehiculares que tienen que pagar; además, manifestaron que la implementación de los parquímetros no ha generado mayor seguridad en materia de robo de autos y cristalazos.

Vecinos se rehúsan a la implementación de parquímetros en Toluca

“Nos han prometido seguridad en nuestra colonia y realmente no ha habido mucha atención, siguen robándose carros, siguen robando autopartes"; agregó Salomón Rodríguez.

Por su parte, el equipo de Fuerza Informativa Azteca buscó la postura de las autoridades de Toluca. En entrevista, señalaron que no van a quitar los parquímetros virtuales y que el dinero recaudado será devuelto a través de obras públicas en beneficio de la colonia Universidad.

Esta manifestación no es nueva. A mediados de enero, vecinos y locatarios de la colonia Universidad mostraron su rechazo a los parquímetros virtuales que de manera reciente habían sido colocados en esta zona de Toluca.

Desde entonces, en las fachadas de los inmuebles colgaron lonas para pedir marcha atrás a la nueva implementación. Los vecinos inconformes aseguraban que ya no podían colocar sus autos sobre la calle, y los comerciantes afirman que sus clientes ya no consumen al no poder estacionarse.

Fue a inicios de este 2023 que autoridades municipales informaron que este proyecto sustituye al sistema obsoleto de parquímetros que ya existía.