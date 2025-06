Cerro en Tlalnepantla se deslava y rocas caen sobre algunas casas

Un cerro ubicado en calles de la colonia La Cantera, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex) se deslavó este jueves 19 de junio de 2025, causando momentos de miedo entre los pobladores del lugar y solo daños materiales.

El gobierno municipal informó que los hechos ocurrieron por la mañana, por lo que se activaron los servicios de emergencia personal de Protección Civil, del Ejército, Guardia Nacional y la Cruz Roja, brindó apoyo a los vecinos.

Rocas cayeron en varias casas y descartan lesionados

A través de un mensaje en su cuenta de X, el gobierno de Tlalnepantla informó que se registró el deslave de material rocoso en la colonia La Cantera.

En la zona hubo caída de macizos rocosos en domicilios de la colonia, pero por fortuna, no hay personas lesionadas, no obstante, el número de las viviendas que resultaron afectadas no fue informado y si los pobladores de la zona serán desalojados a un sitio más seguro.

Atendemos oportunamente deslave de material rocoso en la colonia La Cantera.



Esta mañana se registró la caída de macizos rocosos en domicilios de la colonia referida sin que ninguna persona resultara lesionada; inmediata y oportuna a las familias de las casas afectadas. pic.twitter.com/tWvrK0ftSX — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) June 19, 2025

Habilitan albergues ante deslave de cerro en Tlalnepantla

Las autoridades hicieron un llamado a los pobladores que ante el deslave de piedras del cerro en esta zona de Tlalnepantla, acudan a uno de los refugios más cercano que se habilitaron, los cuales se ubican en:



Casa de Día “Karol Wojtyla”

Camino Antiguo a San José, Fraccionamiento Industrial La Presa (Dentro del parque recreativo “Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri")



Auditorio de Educación para Adultos Mayores (EDUCAM)

Calle Herramientas de México s/n, entre Avenida Satélite y Avenida Vista Hermosa, colonia Vista Hermosa.



Subsistema San Isidro Ixhuatepec

Calle Panamá s/n esquina Jacarandas, colonia San Isidro Ixhuatepec



CDC “Bosques Ceylán”

Ceiba Manzana 028, colonia Bosques de Ceylán

Ante cualquier emergencia derivada del deslave de las piedras, las autoridades cuentan con los números siguientes para pedir ayuda



Protección Civil 55 5390 6548



Bomberos 55 5565 3638



C-4 55 5366 4444

El 18 de enero de este año, un deslave en una barranca ubicada a un costado de un panteón se registró en las calles de Somasca y Jardines del Recuerdo, en el mismo municipio.

El incidente se produjo debido al colapso de una banqueta que separaba la vía de la pendiente, dejando expuesta una zona inestable.