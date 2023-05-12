Se entrega el exmarino que estranguló a un imitador en el Metro de Nueva York

Se entregó a las autoridades de Estados Unidos Daniel Penny, un exmarino, que estranguló hasta quitarle la vida a Jordan Neely, un imitador de Michael Jackson, en el Metro de Nueva York. El video del momento se volvió viral en redes sociales.

Se espera que el exmarine sea acusado de homicidio sin premeditación, informó la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

24 yr-old Marine, Daniel Penny, turned himself in this morning after being charged with 2nd degree manslaughter. (3 - 15 yrs in prison)



This is a travesty! This brave man is a hero for protecting others! pic.twitter.com/FiLGkItuz5 — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) May 12, 2023

Penny, de 24 años de edad, se presentó en la comisaría a primera hora de este 12 de mayo, donde los policías de Manhattan procedieron a arrestarlo. según medios locales se espera que hoy mismo comparezca ante un juez.

La abogada del acusado ha argumentado que su cliente actuó de esa forma para defenderse a sí mismo y al resto de los pasajeros en el Metro de Nueva York, y que nunca tuvo intenciones de matarlo.

Video de un exmarino estrangulando a un imitador de Michael Jackson en el Metro de Nueva York

El pasado 1 de mayo comenzó a circular un video en redes sociales en el que se ve al exmarino estrangulando a Jordan Neely dentro de un vagón en el Metro de Nueva York, frente a varios pasajeros más.

De acuerdo con los testigos, el hombre empezó a actuar de forma extraña dentro del vagón por lo que intimidó a algunos pasajeros, también empezó a gritar que estaba “harto de no tener nada” y que estaba listo para ir recibir cadena perpetua mientras lanzaba su chamarra al suelo.

MSM doesn’t want you to see this bombshell video. Marine vet who restrained Jordan Neely is complimented by other passengers & puts Neely in the recovery position. Notice how NOBODY is acting like this was a murder.



https://t.co/4LNDBzDF1y — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) May 8, 2023

En ese momento Daniel Penny tomó por la espalda al imitador de Michael Jackson y le aplicó una llave, dejándolo inmovilizado con su brazo en el cuello; la posición duró algunos minutos. En el video se aprecia que dos hombres más se acercaron, uno parecía ayudar a sujetarlo, mientras que el otro pedía que lo soltaran, según indicó la personas que grabó las imágenes.

Tras varios minutos, las autoridades del Metro de Nueva York arribaron a la estación en Manhattan pero ya encontraron a Neely inconsciente, y aunque aplicaron primeros auxilios no pudieron hacer que volviera en sí. Posteriormente lo trasladaron a un hospital donde lo declararon muerto por asfixia producto de una “compresión del cuello”.

