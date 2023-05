Confrontan posturas en foro para designación de ministros de SCJN

Ciudad de México. Juristas, académicos y especialistas en derecho, expusieron los pros y contras sobre la elección de los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del voto ciudadano, como propone Morena.

Al participar en el primer día del conversatorio, “Soberanía popular, democracia directa y vinculación ciudadana”, coinciden en que es necesario emprender una reforma al Poder Judicial, pero discrepan en el método y su alcance.

Hay que cuidar que no se violenten derechos ni caer en falsas expectativas: Valadés Ríos

El jurista Diego Valadés Rios dijo que si bien el método de designación que hoy se tiene no es el mejor, se debe cuidar que no se violenten derechos ni caer en falsas expectativas.

“No se pueden meter a consulta la restricción de los derechos fundamentales ni de sus garantías y creo que considera que el problema de justicia de resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema. México tiene 5 jueces por cada 100 mil habitantes, y queremos que tengamos los mexicanos justicia pronta y expedita, ¿depende esto de la Corte?, no, señores diputados, depende de que no hemos abordado el problema de justicia. no tenemos, por tanto, que darle muchas vueltas al problema de justicia nuestros rezagos son muchísimos”, acotó Diego Valadés.

Plural y productivo el primer Conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial. Se expusieron con libertad y respeto los diversos puntos de vista. Primera gran conclusión unánime: URGE la reforma integral al Poder Judicial. Desde diversas… pic.twitter.com/2bA6DiZwez — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 30, 2023

Pero para Andrés García Repper, litigante en materia constitucional, sostuvo que la propia constitución en su artículo 39 establece el derecho del pueblo a cambiar su forma de gobierno.

“Este mantra de que la Corte no se toca, es pura retórica, por supuesto, que se toca y se toca con procedimientos democráticos, lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática, todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, todos son sujetos de discusión y de reforma”, sentenció el también consultor.

Especialista de la UNAM advierte riesgo si el Senado deja de estar a cargo del proceso de designación

Para la directora del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM, Mónica González Contró, se pronunció a favor de que siga siendo el Senado el que lleve el proceso de designación, de lo contrario alertó riesgo.

“Lo más importante es la independencia Judicial no sólo por el tema de frenos y contrapesos sino también por el tema de derechos humanos, evitar que las mayorías avasallen a las minorías. Implica retos muy importantes organizativos donde podríamos también tener los riesgos de injerencia partidista, que afectarían la independencia judicial, de los poderes facticos y económicos que podrían promover y tendrían los medios a su alcance para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia y, además, el costo económico me parece que sería altísimo”, consideró.

Iniciamos nuestro primer Conversatorio. Te invito a participar en este gran debate nacional. https://t.co/meSOLYLSxX — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 30, 2023

Por su parte, Amador Rodríguez Cano, experto en derecho manifestó su preocupación por que en una elección de voto ciudadano los mejores perfiles integren la Corte, “ la idoneidad como se prueba, como se calificara, la idoneidad es el tema más delicado de la selección, la elección universal de ministros les dará legitimidad, quizá evitará la participación de los partidos, pero el tema que quedará en el aire será la idoneidad de los posibles ministros, insisto, este es el tema que más cuidado debemos tener, encontrar a las personas idóneas para desempeñar tan trascendente cargo”.

Llaman al Congreso a ir por el método de elección popular mediante concurso previo

En tanto, Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral, llamo al Congreso a ir por el método de elección popular mediante concurso previo y que un comité técnico elija a los mejores perfiles para competir en las urnas.

“Escogiera a cinco personas por cada vacante de la Corte, esa cinco vacantes irían a la elección, la elección para que sean concurridas tendría que realizarse durante el día o la jornada de elecciones federales para diputados o presidente de la República, estas personas que irían a la elección no harina campaña, como los conocería la sociedad a los cinco finalistas por vacante, cada uno de ellos tendría tiempos del estado en raído y televisión para dar a conocer su curriculum, su ideología jurídica”, planteó Jaime Cárdenas.

Este fue el primer día del conversatorio que se realiza en la Cámara de Diputados propuesto por Morena previo a la consulta popular que solicitara al Congresos para que los ciudadanos decidan si los ministros de la Suprema Corte de Justicia son electos a través del voto en las urnas.