Explosión e incendio provocan tragedia en La Boca, Panamá; camión cisterna arde en Puente de las Américas

Una grave explosión seguida de un incendio de gran magnitud bajo el Puente de las Américas, en Panamá , dejó un saldo preliminar de una persona muerta y dos bomberos lesionados; el hecho ocurrió la tarde de este lunes 6 de abril en el sector de La Boca.

¿Cómo ocurrió la explosión bajo el Puente de las Américas en Panamá?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró en un parque de almacenamiento de combustible cercano a las bases del Puente de las Américas en Panamá.

El fuego comenzó en una cisterna y, en cuestión de minutos, las llamas se elevaron con fuerza. Testigos reportaron columnas de humo visibles a varios kilómetros, mientras el calor envolvía al menos tres unidades de transporte.

En medio del siniestro, una persona quedó atrapada entre los vehículos en llamas y perdió la vida; la escena fue descrita como crítica por los equipos de emergencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¡A SEGUNDOS DE TRAGEDIA! MOTO SALE DISPARADA, EXPLOTA Y CASI EMBISTE A ESTUDIANTES EN TEXAS

BREAKING: Tanker explosion near Bridge of the Americas in Panama City, Panama triggers major fire at Balboa tank park, spreading to multiple storage units before crews contained it. pic.twitter.com/RjNmLMznhT — Resist Wire (World) (@ResistWireWorld) April 6, 2026

Despliegue de emergencia y control del incendio

Más de 70 elementos de emergencia y 45 unidades participaron en las labores para controlar el incendio bajo el Puente de las Américas en Panamá. Bomberos, policía, personal médico y equipos especializados trabajaron de forma coordinada.

Para sofocar las llamas, utilizaron unidades de alto caudal de agua y agentes químicos, necesarios para enfriar las cisternas y evitar nuevas explosiones.

#Nacional | A través de redes sociales, circula un video cuando un grupo de personas viajaba en un autobús hacia Panamá Oeste, y fue sorprendida por una fuerte explosión seguido de un incendio de gran magnitud, mientras pasaban el Puente de Las Américas.#RadioPanamá pic.twitter.com/5lNbqi0syl — Radio Panamá (@radiopanama) April 6, 2026

Durante estas maniobras, dos bomberos resultaron con quemaduras de segundo grado, aunque se reportan fuera de peligro.

Cierre del Puente de las Américas y evaluación estructural

El Puente de las Américas fue cerrado de manera preventiva tras la explosión en Panamá; inicialmente se reabrió parcialmente, pero las autoridades decidieron suspender nuevamente el paso para realizar una inspección técnica.

"El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía y a los usuarios del Puente de las Américas que se ha procedido desde este momento al cierre temporal de esta importante vía, tras registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructuras.

"Esta medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, mientras los equipos técnicos especializados realizan la inspección técnica patológica correspondiente", explicó en redes sociales el MOP.

Especialistas evaluarán si la estructura sufrió daños por las altas temperaturas del incendio, mientras el tránsito permanecerá restringido hasta que se confirme que no existe riesgo para los conductores.