VIDEO: ¡A segundos de tragedia! Moto sale disparada, explota y casi embiste a estudiantes en Texas

Una moto fuera de control irrumpió en una calle residencial y estuvo a centímetros de arrollar a dos estudiantes en San Antonio, Texas; el impactante accidente ocurrió la tarde del jueves 2 de abril y quedó registrado en video.

En las imágenes se observa cómo el motociclista perdió el control, se deslizó varios metros y la moto terminó impactando contra la banqueta; el golpe provocó una explosión que encendió la unidad justo cuando los menores caminaban con mochilas en la esquina.

¿Cómo ocurrió el accidente que casi termina en tragedia en Texas?

La escena inicia en aparente calma. Dos estudiantes caminan rumbo a una esquina de barrio, sin anticipar lo que venía; segundos después, una moto aparece deslizándose sobre el pavimento a gran velocidad.

El motociclista ya no iba sobre ella: ambos se separan mientras avanzan sin control. La motocicleta continúa su trayectoria hasta chocar contra el borde de la acera; en ese instante, el impacto genera fuego inmediato.

Las llamas se expanden sobre la moto mientras los estudiantes reaccionan de forma instintiva y corren para alejarse; la distancia entre ellos y la unidad en llamas es mínima.

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El momento exacto que muestra el video

El registro captado por una cámara de seguridad muestra la secuencia completa. Primero, el arrastre de la moto; después, el choque; finalmente, el incendio.

El motociclista logra incorporarse entre el humo y las llamas; aún con fuego visible en su ropa, cruza la calle para ponerse a salvo. No se observa colisión directa con los menores.

¿Qué pasó después del accidente en San Antonio, Texas?

Tras la explosión, un vecino interviene con una manguera para controlar el fuego. La acción reduce la intensidad de las llamas en cuestión de segundos.

De acuerdo con reportes locales, el conductor salió con vida del accidente y no se reportaron lesiones en los estudiantes que se encontraban en el lugar.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el accidente y cómo la moto terminó fuera de control en esa zona residencial de Texas.