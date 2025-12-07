Así se vio el momento exacto de la explosión en Coahuayana, Michoacán, cerca de la policía comunitaria

Un video que circula en redes captó el momento exacto de la explosión registrada en Coahuayana, Michoacán, un ataque que, según la corporación de seguridad pública del estado, fue dirigido contra integrantes de la policía comunitaria que opera en la zona.

La detonación de un artefacto explosivo desató una rápida movilización de las autoridades, que ya investigan el origen y la intención del ataque.

Captan momento exacto de la explosión en Coahuayana

Minutos antes de las 12:00 horas, un fuerte estallido sacudió la zona centro del municipio, donde los primeros reportes señalan que tuvo lugar sobre la avenida Ignacio López Rayón, justo a la altura de la base policial.

Aunque aún no se ha especificado el tipo de explosivo utilizado, las autoridades investigan la posibilidad de que la detonación proviniera de un vehículo que habría ingresado a Coahuayana desde el estado de Colima.

El video del incidente también muestra los efectos del estallido en los alrededores: vecinos y comercios cercanos resintieron la onda expansiva, y en un local se observa un violento movimiento que generó temor entre quienes se encontraban cerca, dejando a muchos indecisos sobre si permanecer resguardados o salir de sus casas.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor habría muerto al activar la carga , mientras que otra persona perdió la vida por el impacto directo de la explosión.

¿Cuántos heridos y muertos dejo la explosión en Coahuayana?

Sin embargo, el número de personas fallecidas subió a cinco y al menos cuatro lesionados, tras la explosión de una camioneta frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana ocurrido al mediodía de este sábado. Las autoridades continúan con los actos de investigación correspondientes.

Ante los hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que: “La FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables, al tiempo que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables”.

#FGR, en coordinación con el @GabSeguridadMX y autoridades estatales de @GobMichoacan, mantienen la seguridad y control en el municipio de #Coahuayana, luego de la explosión de un artefacto frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de dicho municipio.

Mientras que al menos otros 5 vehículos que estaban estacionados en el área y varios inmuebles resultaron dañados por la onda expansiva.