Nadie se salva: asesinan a director de Cultura de Yautepec, Morelos

La noche del miércoles 11 de febrero fue asesinado a balazos Héctor Meza Maldonado, director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.

De acuerdo con reportes de la policía municipal, el ataque ocurrió cuando el funcionario se desplazaba en un vehículo junto con otro hombre sobre el par vial Oaxtepec-Cocoyoc. Sujetos armados abrieron fuego en su contra, provocando que perdiera la vida en el lugar.

Ataque armado en el par vial Oaxtepec-Cocoyoc

Paramédicos que arribaron a la escena confirmaron el fallecimiento de Héctor Meza Maldonado, mientras que su acompañante fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud fue reportado como grave.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad en espera de los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El homicidio generó consternación en el ámbito cultural y político de Yautepec, donde Meza Maldonado se desempeñaba como responsable de promover actividades artísticas y culturales en el municipio.

Fiscalía de Morelos inicia investigaciones tras asesinato de director de Cultura de Yautepec

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició las indagatorias para esclarecer los hechos en torno al homicidio del funcionario municipal.

La dependencia reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación, así como de actuar con plena legalidad, debida diligencia y empatía con las familias y seres queridos de las víctimas.

Además, señaló que los hechos se suman a otros delitos registrados en las últimas horas en la entidad, los cuales están siendo atendidos por las fiscalías regionales y especializadas correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio, ni se han revelado posibles móviles del ataque.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables, mientras familiares, amigos y colaboradores lamentan la muerte del funcionario.

Entre quienes enviaron palabras de condolencias, está la diputada Melisa Montes de Oca, quien exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar con los responsables del asesinato de Héctor Meza, director de Cultura del municipio de Yautepec.