Choque de autobús en carretera Sonoyta-Caborca deja 4 fallecidos; Chofer se encuentra hospitalizado

Un trágico accidente vehicular enlutó este viernes las carreteras de Sonora. La empresa de Autotransportes Tufesa confirmó el fallecimiento de cuatro personas luego de que una de sus unidades de pasajeros se viera involucrada en un fuerte percance sobre la carretera Sonoyta-Caborca.

A través de un comunicado oficial, la línea de autobuses detalló que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la mencionada vía, desatando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales. El choque fue entre el camión de pasajeros y un tractocamión que dejó como saldo 25 personas heridas que se encuentran siendo atendidos en hospitales cercanos.

*Atienden cuerpos de emergencia accidente carretero en Caborca*



Cuerpos de emergencia y seguridad atendieron de manera inmediata un accidente entre un autobús y un tractocamión en el kilómetro 118 del tramo Sonoyta-Caborca.



. pic.twitter.com/toTOWiXfKv — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) February 13, 2026

El chofer intentó controlar la unidad; Está hospitalizado

Sobre el estado de salud de los tripulantes, Tufesa informó que su operador sobrevivió al impacto, pero se encuentra hospitalizado y recibiendo atención médica especializada. La empresa hizo una mención especial sobre el actuar de su trabajador durante los momentos de pánico:

"Reconocemos su esfuerzo por mantener el control de la unidad ante una situación crítica", se lee en el documento. Desde el primer instante del accidente, se activaron los protocolos de emergencia en coordinación con las autoridades de Sonora, quienes ya realizan las diligencias y peritajes oficiales correspondientes para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

La compañía de transportes aseguró que colaborará plenamente con las instancias correspondientes.

Piden no difundir imágenes sensibles

Ante la rápida viralización del accidente en redes sociales, Tufesa expresó su más profundo pesar y solidaridad con las familias de las víctimas, y lanzó un enérgico llamado a la empatía de los usuarios de internet y medios de comunicación:

"Solicitamos evitar la difusión de rumores o contenido sensible, por respeto a las víctimas y sus familias". La empresa reiteró que cualquier actualización o información confirmada sobre este lamentable suceso será comunicada única y exclusivamente a través de sus canales institucionales.