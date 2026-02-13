Tragedia en el centro de Oaxaca: muere turista tras ser atropellada por pipa de agua

Muere una turista de nacionalidad estadounidense tras ser atropellada por una pipa de agua en calles del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, el momento fue captado en video.

El accidente ocurrió en la calle Fiallo, casi esquina con Hidalgo, un cruce regulado bajo la dinámica vial conocida como “1×1”. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la víctima cruzaba la vialidad cuando el conductor de la unidad giró desde Hidalgo hacia Fiallo, impactándola.

Así ocurrió el atropellamiento en la calle Fiallo en el Centro Histórico de Oaxaca

En las imágenes que circularon en plataformas digitales se observa que la mujer se encontraba a mitad del cruce cuando fue alcanzada por la pesada unidad. Tras el impacto inicial, fue aplastada por las ruedas traseras del costado derecho de la pipa, lo que le provocó lesiones fatales.

Paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar. El conductor fue detenido de inmediato por elementos de seguridad, mientras la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Oaxaca confirma identidad y detención del chofer de la pipa de agua en Oaxaca

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició los trabajos ministeriales y confirmó que la víctima era una persona adulta mayor de nacionalidad estadounidense, identificada con las iniciales C.E.

La mujer se encontraba hospedada desde hacía cinco días en un hotel del Centro Histórico de la capital del estado. La dependencia detalló que el conductor, identificado con las iniciales J.B.M., permanece bajo custodia en calidad de detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Las investigaciones están a cargo de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que recaba datos de prueba para esclarecer la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades.

🚨=FISCALÍA INFORMA=



En avances a los primeros trabajos ministeriales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cuenta con datos preliminares de la víctima de un incidente de tránsito, en el centro de la capital, en el que perdió la vida una mujer de origen extranjero y… pic.twitter.com/nfJ21ARoEY — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 12, 2026

Debate en redes por responsabilidad del accidente en Oaxaca

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales comenzaron a debatir sobre la responsabilidad en este incidente de tránsito. Mientras algunos señalan que el conductor debía extremar precauciones al girar en un cruce 1×1, otros apuntan a que la víctima aparentemente cruzaba sin advertir la maniobra de la unidad pesada.

El caso reavivó la discusión sobre seguridad vial en el Centro Histórico de Oaxaca, una zona con alta afluencia peatonal, especialmente de turistas nacionales y extranjeros.

Las autoridades continúan con las diligencias periciales y el análisis de los videos para establecer con precisión cómo ocurrió el atropellamiento y fincar, en su caso, responsabilidades legales.