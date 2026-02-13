VIDEO: Cámara del chofer capta brutal choque entre torton y tráiler en Irapuato; así fue su reacción

Una cámara en la cabina de un camión tipo torton captó el instante exacto del choque contra un tráiler ocurrido la mañana de este jueves 12 de febrero, en el Libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato.

El video, que ya circula en redes sociales, muestra la reacción del chofer, quien visiblemente asustado intenta frenar, pero debido a la fuerza de la unidad, esta rompe en dos la caja del tráiler.

¿Cómo fue el choque captado desde la cabina del torton?

El accidente ocurrió a las 07:56 horas y, aunque dejó cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Las imágenes muestran al conductor del camión tipo torton circulando de manera normal por su carril en el Libramiento Norte. Todo transcurre con calma hasta que, de manera repentina, se ve como el tráiler intenta dar vuelta en "U".

En ese momento, el hombre reacciona con exclamaciones de sorpresa y susto, porque sabe que aunque intente frenar, ya es demasiado tarde para detener la marcha.

Al momento del golpe, el chofer se cubre instintivamente, mientras la cámara se llena de polvo, producto de la colisión.

Así se vivió el impacto desde dentro del camión tipo tortón que esta mañana chocó contra un tráiler en el libramiento norte en Irapuato.#Guanajuato pic.twitter.com/szF2mVsXyN — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) February 12, 2026

Daños materiales y caos vial en el Libramiento Norte Irapuato

Tras el incidente, ambas unidades quedaron sobre la carretera, lo que provocó afectaciones a la circulación en una de las vialidades más transitadas de la zona.

Incluso en el primer video que circuló en redes sociales se observa como por el fuerte golpe hasta un poste de luz se llevan, mientras el tráiler queda totalmente destrozado.

Automovilistas que circulaban por el lugar tuvieron que reducir la velocidad o buscar rutas alternas mientras se realizaban las maniobras de atención.

Cámaras captan fuerte accidente en Libramiento Norte de #Irapuato



Un camión tipo torton impactó brutalmente contra un tráiler que intentaba dar la vuelta en un retorno, logrando partir la caja del remolque prácticamente a la mitad.



El choque, ocurrido a la altura de la colonia… pic.twitter.com/Y1APOukcwn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 13, 2026

Elementos estatales acudieron al sitio para resguardar la zona, coordinar el flujo vehicular y apoyar en el retiro de las unidades siniestradas. Por fortuna, el percance solo dejó daños materiales, sin personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente en zonas de retornos y vialidades de alta velocidad, donde una maniobra mal calculada puede derivar en accidentes de alto impacto como el ocurrido en Irapuato.