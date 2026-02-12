Profepa presenta denuncia penal tras caso de mono araña en Ocotlán, Jalisco

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

La acción legal se fundamenta en el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona la captura, posesión, transporte o comercio ilegal de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

¿Cómo inició el caso del mono araña en Ocotlán?

La investigación comenzó tras la difusión de un video en redes sociales el pasado 9 de febrero. En las imágenes se observa a la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Deysi Ángel Hernández, a un evento en la explanada de la Casa de la Cultura.

El primate aparece abrazado a la edil, vistiendo un suéter rosa y sujeto con un arnés y correa. En un momento del video, la funcionaria da un manotazo al animal cuando éste lloraba, situación que generó fuertes críticas en redes sociales.

El 10 de febrero, personal de Profepa acudió a la presidencia municipal para recabar información sobre el origen y situación del ejemplar. Durante la diligencia, se localizó a la persona que aparece con el mono en el video, quien declaró que el animal no era de su propiedad, sino que lo pidió prestado y desconoce los datos del dueño.

📍#Ocotlán, #Jalisco | En atención al caso del ejemplar de mono araña difundido en días recientes, la Profepa informa que luego de llevar a cabo una diligencia en el lugar, presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de este animal que está protegido por las leyes… pic.twitter.com/bWOKsinuiq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) February 12, 2026

Las autoridades informaron sobre las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, particularmente el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, y solicitaron información que permita ubicar a quien tenga en posesión ilegal al ejemplar.

Mono araña: especie en peligro de extinción

El mono araña (Ateles geoffroyi) está catalogado en peligro de extinción conforme a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo con especialistas, ambas especies de mono araña presentes en México enfrentan amenazas graves como la pérdida de selva, fragmentación de hábitat y tráfico ilegal de fauna.

Luis Alberto Cayo, director de la Unidad de Manejo de Fauna Silvestre, explicó que estos primates cuentan con programas de conservación enfocados en restaurar corredores biológicos, reducir la cacería y evitar su tenencia indebida.

Además, advirtió que prácticas como vestirlos con ropa o pañales pueden ocasionarles daños severos en la piel y problemas de salud.

La polémica en redes sociales por el caso del mono araña en Ocotlán

Tras la viralización del video, Silvia Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales donde aseguró que el mono no es de su propiedad, sino de una persona presente en el evento. Argumentó que se acercó al animal por el cariño que tiene hacia los animales.

Sin embargo, la explicación no frenó las críticas. Usuarios cuestionaron la legalidad de la posesión del primate y señalaron la responsabilidad pública que implica ocupar un cargo de representación.

Incluso, circula una supuesta publicación en Facebook de octubre del año pasado donde aparece el mismo mono, lo que ha intensificado los cuestionamientos.

📲🐒 Un video difundido en redes sociales muestra a la regidora de @MovCiudadanoMX en Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, durante un evento en la Casa de la Cultura acompañada de un mono araña, especie protegida en México



En las imágenes, el primate aparece con suéter… pic.twitter.com/NmUquR2ntA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 12, 2026

Profepa continuará las investigaciones sobre el mono araña

La Profepa reiteró que la extracción, posesión y comercialización ilegal de vida silvestre constituye un delito y representa una amenaza directa para la conservación de las especies.

La dependencia aseguró que continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la protección del ejemplar involucrado.

Especialistas insisten en que los monos araña no son mascotas y que su manipulación fuera de entornos autorizados implica riesgos tanto para el animal como para las personas.

