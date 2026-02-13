Confirman ataque armado cerca del rancho de la familia Aguilar en Villanueva, Zacatecas

Un ataque armado en Villanueva, Zacatecas, fue confirmado por autoridades estatales luego de que se difundiera información sobre lo ocurrido en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar.

El Gobierno de Zacatecas precisó que la agresión no fue dirigida contra integrantes de la familia Aguilar, aunque los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban.

Según la información oficial, el ataque armado en Villanueva estuvo dirigido contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona.

¿Qué pasó en Villanueva, Zacatecas?

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los elementos realizaban acciones operativas cuando fueron agredidos.

Tras el ataque armado en Villanueva, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que permitió controlar la situación de manera inmediata.

🚨 El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informa que se han logrado detenciones tras el ataque en Villanueva, Zacatecas, contra agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata estatal, a la altura de Tayahua, entre Tayahua y Tabasco, donde se ubica un rancho de la familia… pic.twitter.com/iRQKNxeKpE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 13, 2026

Hasta el momento, se reporta la detención de cuatro personas señaladas como responsables de la agresión.

Pepe Aguilar aclara que se encuentra en CDMX

Tras los hechos registrados en Villanueva, Pepe Aguilar difundió un comunicado en el que aseguró que se encuentra en la Ciudad de México y que su familia está bien.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, señala el mensaje.

El cantante también indicó que en la zona cercana a su casa y al rancho de su hija, en Zacatecas, se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del estado en su comunicado oficial.

“Esa es la situación real que se vive en este momento”, agregó.

Violencia en Zacatecas

Zacatecas ha enfrentado un repunte de violencia desde 2019, derivado de disputas entre grupos del crimen organizado que operan en distintas regiones del estado.

Entre 2020 y 2022 la entidad registró uno de sus periodos más críticos en materia de seguridad, lo que llevó al despliegue permanente de fuerzas estatales y federales.

Municipios como Villanueva, Fresnillo y Guadalupe han sido escenario de operativos y acciones estratégicas de seguridad en los últimos cinco años.