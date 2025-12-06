Reportan explosión cerca de la Policía Comunitaria de Coahuayana, un “ataque directo” que dejó al menos un muerto

La corporación de seguridad pública del estado de Michoacán reportó hoy un suceso violento dirigido contra integrantes de la policía comunitaria que opera en la zona de Coahuayana. El organismo confirmó que el ataque se produjo mediante la detonación de un artefacto explosivo, lo que generó una respuesta inmediata de las autoridades estatales.

#Michoacán | Lanzan artefacto explosivo contra Policía Comunitaria



Poco antes del mediodía de este sábado, el municipio de #Coahuayana, Michoacán, fue sacudido por un fuerte estallido.



Se trató de la explosión de un artefacto explosivo que fue lanzado directamente contra la…

De acuerdo con la información preliminar difundida por la misma dependencia gubernamental, el impacto de la agresión resultó en el lamentable fallecimiento de un individuo y dejó un saldo de al menos 10 personas con lesiones. La comunicación oficial resalta el carácter inicial de estas cifras, las cuales están sujetas a la validación de las pesquisas en curso.

Al menos 10 heridos y un muerto es el saldo de una explosión, tras un "ataque directo", como lo señaló la Secretaría de seguridad Pública de #Michoacán.

Las fuerzas de seguridad del estado indicaron que, desde el momento de la notificación, se encuentran atendiendo la emergencia en el sitio del incidente, enfocando sus esfuerzos en la prestación de socorro y asistencia a los afectados y sus familiares.

El despacho oficial, emitido en las primeras horas tras el suceso, subraya el compromiso de las autoridades con la transparencia en la información. La dependencia de protección ciudadana ha señalado que los pormenores del acontecimiento serán ampliados y confirmados a medida que concluyan los trabajos de verificación oficial sobre los hechos.

En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas.



Estamos atendiendo el hecho y brindando apoyo.

Se ampliará la información conforme avance la verificación oficial

Los 10 ciudadanos heridos y la persona que perdió la vida son, hasta el momento, el resultado comprobado de la agresión directa de la que fue objeto el grupo de autodefensa de Coahuayana. La entidad se mantiene activa en el lugar del estallido para colaborar con las indagatorias que permitan esclarecer todos los detalles.

